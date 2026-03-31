Ejército incautó más de 1.200 galones de gasolina robada en Barrancabermeja

En una operación conjunta desarrollada por el Batallón de Artillería de Campaña Nº.6, el Puesto Fluvial Avanzado de Infantería de Marina Nº. 31, y la Policía Nacional, se logró un duro golpe contra las economías ilegales de los grupos armados que tienen presencia en Barrancabermeja y en otras zonas del Magdalena Medio.

Gracias a labores de inteligencia se determinó las rutas y los horarios en que el combustible era transportado, utilizando canecas metálicas y pimpinas, a través del Río Magdalena. Con esa información, se puso en marcha una operación que terminó con la incautación de 1.270 galones de gasolina que habían sido hurtados a Ecopetrol.

“Este combustible generaba unas economías ilícitas al Grupo Armado Organizado ELN, específicamente al frente de guerra ‘Édgar Amílkar Grimaldo Barón’, generando una disminución de su capacidad económica y generando un impacto en sus finanzas”, expresó el coronel Gerson Molina, comandante de la Quinta Brigada del Ejército Nacional.

Además de la incautación en aguas del río Magdalena, entre la maleza y puntos estratégicos de acopio, las autoridades encontraron 74 pimpinas y 17 canecas metálicas de gran capacidad listas para ser distribuidas en el mercado negro.



Sin embargo, la pieza que más llamó la atención fue la inhabilitación de un ‘vikingo’, un recipiente de lona de alta capacidad diseñado para el transporte masivo de combustible hurtado, una técnica recurrente que pone en jaque la seguridad ambiental de las fuentes hídricas locales por el alto riesgo de vertimientos.

De acuerdo con las Fuerzas Militares, se estima que el valor del material recuperado supera los 58 millones de pesos. Las tropas se mantendrán en la zona desplegando operaciones sostenidas para salvaguardar los activos de la Nación y garantizar la tranquilidad de las comunidades del Magdalena Medio.

“Con estas acciones, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional ratifican su compromiso permanente en la protección de los recursos estratégicos del país, así como en la lucha frontal contra las economías ilícitas que amenazan la seguridad y el desarrollo de las regiones”, concluyó el comandante de la Quinta Brigada.