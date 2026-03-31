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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Ejército incautó más de 1.200 galones de gasolina robada en Barrancabermeja

Ejército incautó más de 1.200 galones de gasolina robada en Barrancabermeja

El hurto de combustible está siendo utilizado por grupos armados ilegales para aumentar sus economías ilícitas.

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