Tres capturados en Medellín por hurtos, entre ellos un falso taxista con botín millonario

Operativos contra el hurto dejan a tres personas capturadas, entre esas un falso taxista que hurtó elementos de valor avaluados en 7 millones de pesos en Medellín. Según la Policía Metropolitana, al hombre se le encontraron tres celulares y dos manillas de oro que habían sido sustraídas de sus víctimas

En múltiples operativos, las autoridades capturaron a tres personas señaladas de participar en diferentes hechos de hurto ocurridos en la capital antioqueña. El primer caso se reportó en la comuna de Laureles, donde por medio de cámaras de seguridad, patrullas de vigilancia interceptaron a un taxi que había sido utilizado para cometer hurtos en la ciudad.

En el procedimiento fue capturado en flagrancia un hombre de 30 años y se recuperaron tres teléfonos celulares y dos manillas de oro, elementos que superan los 7 millones de pesos, además fue inmovilizado el vehículo utilizado para los hurtos, así lo indicó el brigadier general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana.

"Se interceptó un vehículo de servicio público implicado en un hurto en el sector de Laureles. Durante el registro fueron incautados tres teléfonos celulares, dos marillas de oro. Allí fue capturado una persona de 30 años, quien deberá responder por el delito de hurto", dijo Castaño.

Vinculados con robo de moto en Medellín. Foto: Policía Nacional.

En otro caso, en el sector de Ciudad del Río, dos hombres en motocicleta abordaron a una ciudadana extranjera y le hurtaron su teléfono celular. En este hecho, las autoridades activaron un plan candado y por medio de cámaras de seguridad, las patrullas de vigilancia, capturaron en menos de diez minutos a los delincuentes.

En total, la operación permitió la recuperación de elementos valorados en más de 9 millones de pesos, la incautación de una motocicleta y la inmovilización de un vehículo de servicio público. Los tres capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía y deberán responder por el delito de hurto calificado y agravado, cuya pena puede alcanzar hasta los 16 años de prisión en Colombia.