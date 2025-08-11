Tres días de duelo en Antioquia por muerte Miguel Uribe

Los gobiernos de Medellín y Antioquia declaran tres días de duelo por la muerte del candidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Con inmensa tristeza han recibido los gobernantes y políticos de Antioquia, la muerte del senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay.

En su cuenta oficial de X, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aseguró que se tendrá tres días duelo por el asesinato del precandidato presidencial.

“En Antioquia tendremos tres días de duelo por el asesinato del Senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La bandera del departamento estará izada a media asta en todos los edificios públicos del territorio. Un mensaje de este pueblo cívico y libre: firmeza y determinación”, afirmó.

Por esa misma línea y declararon igualmente tres días de duelo, se pronunció el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

"Declaramos tres días de duelo en la ciudad de Medellín en honor a Miguel Uribe. Las banderas, tanto en la alcaldía como en sitios públicos, estarán a media basta a partir de este momento", aseguró el mandatario local.

Me duele el alma.

Que profunda tristeza la que siento por la muerte de Miguel Uribe. 🙏🏻

Hoy oramos por su familia y los acompañamos con el corazón, en el dolor y en la indignación.



Su asesinato no tiene justificación.

Nos devolvieron a la peor versión de Colombia: esa donde… pic.twitter.com/f9dKQQuq9z — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) August 11, 2025

“Nos devolvieron a la peor versión de Colombia: esa donde pensar distinto se paga con sangre. No solo atentaron contra él, atentaron contra la democracia. Contra todos los que creemos que este país se construye con argumentos, no con balas. Nos duele Colombia. Pero duele más ver cómo la están dejando desangrar”, dijo.

“A Miguel lo callaron de la forma más violenta y cobarde. A nosotros no nos callarán. No callarán a toda una Colombia 🇨🇴 que con tristeza e indignación se levantará en contra de todo lo que hoy está mal. Hoy, más que nunca, nos queda el deber de alzar la voz, porque Colombia no se rinde y no vamos a dejar de luchar por ella. Qué tristeza tan grande”, aseguró el mandatario.

En Antioquia, varios sectores políticos en el Concejo de Medellín y la Asamblea departamental se han sumado a las voces de pesar.