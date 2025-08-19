Triunfo de la justicia: reclamantes de tierras de Urabá por condena a general (r) Rodolfo Palomino

Campesinos reclamantes de tierras en Urabá celebran condena contra el general (r) Rodolfo Palomino y manifiestan que es un triunfo de la justicia. Para las víctimas, la condena ratifica que el despojo en esa subregión fue real y que la justicia puede abrir camino a la reparación integral

La Asociación de Reclamantes de Tierra Tierra y Paz, que reúne a más de 1.200 campesinos del Urabá antioqueño, manifestó a través de un comunicado que nadie está por encima de la ley y que es un paso para la justicia la reciente condena de la Corte Suprema de Justicia contra el general retirado Rodolfo Palomino.

La condena contra Palomino se dio por presionar a una fiscal con el fin de frenar la orden de captura contra el empresario Luis Gonzalo Gallo, exdirectivo del Fondo Ganadero de Córdoba, acusado de haber tejido alianzas con paramilitares para apropiarse de tierras en Tulapas entre 1994 y 1995.

Ayineth Pérez, presidenta de Tierra y Paz, una asociación de reclamantes de tierras de Urabá, manifestó que este fallo representa la confirmación de lo que han denunciado durante décadas se registra en la zona de Tulapas, entre los municipios de Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá.

“Demuestra que lo que han venido mencionando y denunciando las organizaciones víctimas del despojo de tierra en la subregión del Urabá, Vereda Las Tulapas, ha sido la verdad. Demuestra esa alianza que hubo entre paramilitares, fuerza pública con los despojadores de tierra para sacarnos de nuestro territorio”, aseveró.

Las víctimas resaltaron que la intervención del general buscaba evitar que uno de los máximos responsables del despojo y el desplazamiento forzado respondiera ante la justicia. “Condenamos esa injerencia y exigimos verdad, reparación, garantías de no repetición y mayor protección para quienes defendemos los derechos de las víctimas”, señalaron. Aunque dijeron que tienen esperanza.

“Esta condena nos da esperanza para confiar en la justicia, que va a haber verdad, justicia, reparación y no repetición en nuestro territorio”, aseguró.

Por más de 30 años, los campesinos de Tulapas han exigido la restitución de sus predios y una reparación integral frente a las graves afectaciones sufridas, concluye el comunicado de esta organización.