Ultimátum de cierre de servicios a usuarios de Nueva EPS en ocho hospitales de Antioquia

Hospitales públicos de Antioquia lanzan ultimátum para el cierre de servicios a pacientes de Nueva EPS en siete hospitales de segundo grado. La cartera actual de esa entidad con todos los centros de atención públicos del departamento supera los 250.000 millones de pesos.

La atención de mediana complejidad para un millón de usuarios de la Nueva EPS en Antioquia está en riesgo tras un ultimátum lanzado por la Asociación de Hospitales Públicos en el departamento ante la grave crisis financiera que atraviesa el sistema de salud.

Y es que tras una reunión sostenida con los gerentes de hospitales de las nueve subregiones, la Asociación definió como plazo máximo el próximo sábado 20 de septiembre para que esa EPS se ponga al día con la cartera corriente de varias instituciones de segundo nivel.

Se trata de los centros asistenciales de Caucasia, Ciudad Bolívar, Santa Fe de Antioquia, Yarumal, Yolombó, Puerto Berrío y Turbo, donde los pacientes de Nueva EPS ya no serían recibidos.



“Cerrar los servicios de salud a partir de las 0 horas del sábado 20 de septiembre hasta que la nueva EPS nos haga los pagos de la cartera corriente que tiene pendiente con estos hospitales y se realice una reunión de conciliación con la doctora Gloria Polanía, agente interventora de la nueva EPS”, aseguró Luis Hernán Sánchez, director de la Asociación.

Este anuncio complejiza mucho más el panorama en materia de atención para los usuarios teniendo en cuenta que la misma decisión ya tomó la Clínica La Chinita en Apartadó por deudas de la Nueva EPS que superan los 15.000 millones de pesos.

Según reportaron desde la Asociación de Hospitales Públicos, esa EPS adeuda en total unos 250.000 millones de pesos a todas las instituciones de este tipo en el departamento.