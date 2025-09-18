Tres hospitales en Urabá suspendieron servicios para pacientes de Nueva EPS y Savia Salud

Alta afluencia de pacientes, deudas al sistema por parte de varias EPS e inclusive hechos de orden público tienen en jaque la prestación de los servicios de salud en Antioquia y Chocó.

La situación más grave se registra en el Hospital San Francisco de Asís de Quibdó donde se declaró el estado de emergencia luego de que las urgencias de adultos sobrepasaran el 280 % de su capacidad operativa y de expansión, esto debido al cierre de IPS privadas en el departamento de Chocó, lo que convierte al San Francisco en el único receptor de urgencias de mediana y alta complejidad.

De igual manera, la situación nacional de desabastecimiento de medicamentos e insumos, sumado a la quema de camiones, disminuyó el inventario operativo del hospital a niveles de alto riesgo.

"Esta declaratoria de emergencia nos permite articular acciones con otras instituciones, optimizar los recursos que ya tenemos y gestionar recursos de manera adicional para que prestemos servicios con calidad y humanizados a toda la población chocoana", indicó Natalia Mazo, gerente de la institución de salud.

Donde el panorama no es muy diferente es en el Urabá antioqueño donde ya hay suspensión en los servicios para usuarios de la Nueva EPS en la Clínica La Chinita en Apartadó por deudas de esa entidad con el centro médico que superan los 15.000 millones de pesos.

"Los últimos tres meses, ya nosotros prácticamente no hemos recibido pagos por parte del asegurador, entonces es imposible funcionar", afirmó Luis Fernando Gómez, coordinador de Asistencia Clínica del hospital.

A este centro de atención se suma la Clínica Fundadores quien también restringió la atención a pacientes de Savia Salud, mientras que la Clínica Urabá reportó dificultades para el pago de personal también por millonarias deudas.

Hay preocupación en la región porque la falta de atención en estos lugares podría generar muy pronto un colapso de la Clínica Panamericana, la institución a donde son remitidos la mayoría de pacientes y que actualmente reporta una ocupación del 140% en el área de urgencias, así como 95% en hospitalización por lo que anunciaron controles más estrictos en las admisiones y triajes.