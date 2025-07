Un galpón con 120 gallinas está en riesgo por la falta de agua en vereda Granizal de Bello

A la par que siguen las labores de búsqueda a pico y pala, de las seis personas que siguen desaparecidas en la Vereda Granizal de Bello, donde hace 10 días hubo una avalancha, son varios sectores los que continúan sin agua.

Los ciudadanos que poco a poco buscan retornar a sus hogares, luego de la tragedia, siguen sin agua potable y les toca hacer maromas para rescatar las últimas gotas del líquido vital que suministra EPM en carrotanques

“No hay tiempo de bañarse porque no hay agua no tenemos agua estamos secos que nos colaboren con el agüita porque estamos secos en realidad no hay ni para cocinar”, afirmó Jorman Ospina, vecino afectado.

“Esperamos que lleguen los tanques de las empresas públicas y pues el que primero se dé cuenta y llegamos todos corriendo con las canecas, con los baldes porque en mi caso yo tengo unas gallinas ponedoras, tengo 120 gallinas y Y cuando no tengo agua para echarles, pues muy complicado porque los animales no no conocen, no saben nada de esto. Hay que esperar que lleguen siempre los tanques acá cuando llegue el agua”, relató Jessica Rodríguez, afectada.

#Video la falta de agua en el sector El Pinar de #Bello tiene en riesgo un galpón de 120 gallinas. La comunidad pasa necesidades por la falta del servicio. @EPMestamosahi lleva carros tanques de agua para alviar un poco la situación. #VocesySonidos. Infoma: @AlfonsoCrcamo1 pic.twitter.com/hSP2KuvtiZ — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) July 2, 2025

EPM aseguró que adelanta la instalación de una tubería auxiliar provisional para el transporte de agua; esto durará un mes aproximadamente.

Mientras tanto, 350 personas continúan en los tres albergues tras la emergencia, más de 81 familias volvieron a sus viviendas y 54 casas tienen orden de evacuación por riesgo, pues según las autoridades, el terreno sigue inestable.

Publicidad

Más de 1.940 personas damnificadas, 25 fallecidas y 6 desaparecidas es el saldo actual por la avalancha en la vereda granizal de Bello

Aunque el dolor por la emergencia y las pérdidas está intacto, tras una semana hoy hay un aliciente: más de 81 familias ya han retornado a sus hogares.

“Hoy después de haber pasado ya ocho días tenemos un total de dos alojamientos los cuales en estos momentos cuenta con aproximadamente 350 personas el equipo técnico en campo lo que ha hecho es una georeferenciación del emergencia versus el pasado donde estaban las casas antes ubicada y nos da la posibilidad de poder entender quienes están en zona de riesgo”, aseguró Wber Zapata, coordinador de la Comisión Social de Bello.

Publicidad

“Tenemos un movimiento en masa por avenida torrencial donde hay unos nacimientos de agua en la parte superior A causa de una piedra grande que tiene esa característica como tal el movimiento demás está activo todos nuestros cuerpos de socorro lo sabe tenemos alertas tempranas en ese lugar tenemos un Vigía con una llave para activar una alarma y tenemos menos de 60 segundos para evacuar el lugar de la emergencia o en caso tal de qué esta alarma suena”, agregó.

La alcaldía aún mitiga la emergencia y asegura que posteriormente iniciarán procesos de arrendamientos temporales hasta por 3 meses.