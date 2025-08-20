Unas 40.000 personas afectadas por pérdida de banca en la vía Medellín con Amalfi y Anorí

Alrededor de 40.000 personas están afectadas por la pérdida de banca que hay en la vía que conecta a Medellín con el los municipios de Amalfi y Anorí.

En municipios como Carolina del Príncipe también se atienden emergencias en las vías por las fuertes lluvias.

Las fuertes lluvias siguen causando estragos en las vías del departamento de Antioquia, una de las más perjudicadas ha sido la vía que conecta a Medellín con Amalfi y Anorí, en el sector Los Puentes, donde la ola invernal dejó graves daños, teniendo que ser cerrado el paso por completo.

Debido a la grave situación que se reporta en esta vía, la Gobernación de Antioquia afirmó que ya trabaja para dar un paso provisional y que se encuentran evaluando la situación y definiendo que equipos se deben usar para intervenir urgentemente y dar una alternativa mientras se trabaja con estudios y diseños que permitan dar una solución definitiva a la pérdida de banca.

El secretario de Infraestructura Física de Antioquia, Horacio Gallón, indicó las vías que se tienen como opción mientras se habilita un paso provisional.

“Le estamos dando una posibilidad a las personas de transitar por la vía Amalfi, Anorí, Campamento que ya va hacia el norte y se va para Yarumal. O la otra vía es Amalfi -Chorritos hacia la vía eh entre Yalí de Galí entre la vía nacional”, aseguró el secretario Gallón.

Por otro lado, la Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia indicó que también se están atendiendo emergencias en la vía que conecta a los municipios de Carolina del Príncipe y Guadalupe, donde se tiene una pérdida parcial de la banca.

Por el momento las autoridades se encuentran trabajando con contratos de mantenimiento para habilitar la vía por completo.