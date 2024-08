Viajeros en Rionegro, preocupados por cancelación de vuelos ante escasez de combustible

A pesar de que Avianca canceló ocho vuelos saliendo y llegando al aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro, la terminal aérea continúa funcionando con normalidad y cumpliendo la mayoría de su itinerario

La incertidumbre con la que está todo el país a causa de la escasez de combustible para las aeronaves se ha reflejado en el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro, en donde en la mañana del 26 de agosto se comunicó la cancelación de ocho vuelos por parte de la aerolínea Avianca.

Minutos después de comunicada la situación el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó la situación y entregó el reporte de las afectaciones generadas en el aeropuerto de Rionegro.

"Se reportan ocho vuelos cancelados directamente relacionados con eso, cuatro saliendo y cuatro llegando desde Bogotá, Cúcuta y Bucaramanga, o sea, que estaremos alerta de cualquier situación que vayan reportando los aeropuertos."

Y es que a pesar de que en el aeropuerto José María Córdova desde muy temprano se reporta normalidad en la operación aérea, la preocupación de los pasajeros no acaba y aseguran que saben que pueden salir hoy, pero que la verdadera pregunta es cuándo van a volver.

"La preocupación que tenemos la mayoría de los colombianos, es que a futuro se vea afectado todo lo que tiene que ver con los vuelos porque es una noticia que nos coge de improvisto y el problema es que salen de un aeropuerto, pero no tenemos claro, cuando se le puede regresar por la situación que se está dando."

Y allí no para la incertidumbre de cientos de pasajeros que durante esta mañana han salido de la terminal aérea, puesto que otra mujer que viajaba hacía Pasto manifestó que la situación es realmente preocupante y que, de empezarse a cancelar masivamente los vuelos, el país podría entrar en una crisis sin precedentes.

"Realmente sería muy mal para todos los que pensamos viajar que tenemos viajes programados o muchas personas que viajan muy seguido. También que empiezan a cancelar vuelos o que empiezan a presentarse de situaciones así porque es la única forma de poder transportarse rápido."

Además, otra de las dudas que tienen cientos de personas es si hay viajes a la costa Caribe, uno de los destinos turísticos más apetecidos por los colombianos en general. Consultando con aerolíneas como JetSmart, Latam o Avianca indican que, de momento, los vuelos hacia esa región están activos y que las personas se pueden acercar a los puntos físicos o acceder a la página web para comprar sus tiquetes para dicho destino que es más apetecido por los colombianos.

Sin embargo, la incertidumbre no es solo para las personas que viajan a destinos nacionales, sino también los que van a viajar al exterior, pues insisten que la fecha de su regreso no es cierta y que al estar fuera de Colombia la situación se les podría complicar aún más.

Blu radio habló con dos hombres que viajan en las próximas horas a México y la preocupación que tienen es evidente, ya que regresan esta misma semana al país y afirman que les tocará esperar en el exterior con más preguntas que respuestas.

Latam cancela 36 vuelos para mañana por situación de abastecimiento para aviones

"Pues ahora nosotros vamos para Cancún y está bien ahora, pero no sabemos de vuelta para cada si va a haber combustible para volver entonces si la preocupación es que no sabemos si nos venimos el mismo día que tenemos programado, en estos momentos estoy viajando hacia el exterior y me preocupa la situación que acaba de salir como noticia de que el combustible está escaso, no sé si de pronto pueda regresar a tiempo."

Pero como en todas las situaciones hay pasajeros que están optimistas ante la situación que aqueja al país y aseguran que la problemática se va a solucionar pronto y que confían en la logística de las aerolíneas.

"Bueno, uno tiene planificación, pero entiendo que todo va a estar bien y que vamos a regresar a casa, tranquilos."

Por otro lado, en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, y también administrado por la concesionaria AirPlan, hay normalidad en la operación aérea a todos los destinos nacionales y afirman que estarán a la espera de las decisiones que tome la Aerocivil en los próximos días.