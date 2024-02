Mujer fue atacada con puñal por su vecino: "La próxima tienen que venir a decir que me mató"

Claudia Suárez, una mujer de 48 años de edad y quien vive en compañía de su hija de 28 y sus padres adultos mayores, no puede conciliar el sueño desde hace días. El motivo, las acciones que por dos años lleva haciendo contra ella y su hija uno de sus vecinos, sin razón alguna.

Según le contó a Blu Radio la mujer que trabaja en casa, junto a su hija en su propio emprendimiento, desde el 2022 ambas vienen sufriendo acoso, agresiones y hasta intentos de homicidio y que todo comenzó cuando el hombre se quedaba horas, viéndolas trabajar.

A este acto le siguieron agresiones a su vivienda, a la que el vecino le lanzaba piedras y rocas a su vivienda, llegando hasta a dañar puertas y quebrar ventanas.

Pero el acto más grave y que las llevó a denunciar con más ahínco fue cuando, a principios de 2023, su vecino decidió prender fuego en dos partes diferentes de la vivienda, a media noche, mientras dormían.

Él prendió una caja de basura, le echó gasolina y una botella plástica con gasolina y unas telas. Eran las 2:30 de la mañana, le prendió fuego a la caja que tenía gasolina y daba al contador de energía, y la botella la lanzó al balcón contó Claudia.

Publicidad

Desde que comenzó el acoso y las agresiones, tanto Claudia como su hija han hecho diferentes denuncias, han tenido acompañamiento de Secretaría de las Mujeres, se les ha activado toda la ruta de protección a la mujer y cuentan con una orden de restricción en contra del vecino, pero eso no ha impedido que en los últimos 15 días el hombre las haya atacado dos veces, atentando con su vida.

Según Claudia, a mediados de enero, su vecino quiso golpearla con una enorme roca y hace solo un par de días, se fue sobre ella blandiendo una navaja, hecho que quedó registrado en un video.

"Yo dije: Dios mío, me mató. Yo no sentí sino el golpe tan fuerte que me dio en la cabeza y recuerdo sino verlo a él con ese puñal así levantado ya para matarme". contó Claudia.

Publicidad

Por fortuna, la comunidad detuvo al atacante y Claudia solo tuvo algunos hematomas por la caída y una herida de arma blanca en uno de sus brazos.

En ese momento el hombre fue capturado, pero en las últimas horas las autoridades lo liberaron y por eso Claudia afirma no poder dormir ante el temor de recibir otro ataque.

"A ese tipo lo soltaron, entonces yo le pregunté a uno de los de los señores que nos estaban atendiendo: '¿entonces la próxima vez tiene que venir mi hija a decir que él me mató para que puedan hacer caso?, que es un feminicidio que como muchos feminicidios que han pasado ahí si le hacen caso...'", explicó la mujer.

Por esta razón, Claudia y su hija buscan ayuda para que las autoridades realmente las protejan, pues aunque han hecho todo lo que deben en su caso, su vecino continúa atacándolas sin mediar palabra.