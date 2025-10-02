Westcol defiende a su amigo Blessd de denuncia ante Fiscalía por tortura y amenazas en Medellín

De los escenarios a los estrados judiciales: el reguetonero Blessd, fue denunciado por un artista caleño conocido como Pirlo y su manager, por secuestro y amenazas de tortura en hechos que habrían ocurrido en Medellín.

En toda una novela se ha convertido el caso que involucra a Stiven Mesa Londoño, reguetonero conocido como Blessd o el bendito, cuyo expediente que tiene la Fiscalía tiene que ver con un presunto caso de secuestro y amenazas, por un supuesto robo de joyas de alto valor como una cadena de diamantes de la casa del reguetonero.

El caso judicial que tiene en líos al artista paisa, su jefe de seguridad y algunos escoltas, avanza en el Tribunal superior de Medellín, donde hay una denuncia juramentada de Iván Andrés Galindo Navia, manager del reguetonero Jean Emanuel Cortés conocido como Pirlo, donde aseguró que el 21 de mayo de 2024 fueron citados en una lujosa casa en la parcelación Los Montes, en el sector Alto de las Palmas, esto después de haber grabado un video entre ellos.

Sin embargo, antes de ese hecho ya la relación entre las partes se había acabado a pesar de grabar varias canciones y así lo hizo saber el artista Pirlo en un video: “Pregúntele quién escribió los temas con los que salimos. Pregunte a ver si el tema le pegó por el flow de él o por el flow mío, la gente está loca o qué”.



Y es que, según la denuncia Galindo, aseguró que durante la reunión fueron despojados de sus teléfonos móviles, golpeados y obligados a entregar claves de acceso a sus dispositivos. También asegura que los hicieron desnudarse y que una mujer, vestida con elementos de protección, les practicó pruebas de sangre. Además, relata que recibieron amenazas de mutilación y de muerte si no aceptaban el supuesto hurto o si llegaban a denunciar lo sucedido.

Quien salió a defender a Blessd y quien también ha tenido problemas con los artistas es el influencer Westcol: “Es que cuando pasa todo el problema, al bendito de se le roban las cadenas, que se desaparecen esas canas. El manager de Pirlo, que eso está ahí registrado, el manager de Pirlo por hacer es el ganser, sube una historia en Instagram él mismo mostrando la cadena diciendo, "Tengo la cadena." Y después usted ve que hay una demanda”, aseguró en una transmisión.

Aunque Blessd, primer artista de habla hispana en presentarse en la ceremonia del balón de oro y actualmente avanza en una gira por Estados Unidos, no ha dicho una palabra, desde su equipo de trabajo señalaron que solo responden ante los estrados judiciales, pero rechazaron los actos que denuncian los artistas de Cali.