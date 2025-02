“Yo no quiero volver porque tengo miedo”: mujer desplazada que llegó a Medellín de Chocó

El comienzo del paro armado del ELN en Chocó podría aumentar lla llegada de desplazados a Medellín, donde ya hay 165 de ellos en albergues a causa de la violencia en ese departamento. Una mujer indígena narró cómo fue amenazada

Hasta el doble de los desplazados que atiende hoy la ciudad es lo que se estima que podrían llegar, ante los hechos de violencia y zozobra que se vienen registrando en el departamento del Chocó, donde a las 12 de la noche comenzó un paro armado del ELN que se extenderá hasta el viernes.

La situación ya deja como resultado 156 personas que han tenido que huir de sus tierras chocoanas, de sus casas y de su esencia por cuenta de la violencia y que están siendo atendidas en la capital antioqueña. Desde el refugio que brinda el Distrito en el corregimiento de San Antonio de Prado, la última indígena desplazada en llegar narró cómo fue amenazada por los grupos armados en la zona.

“Y a uno lo amenazaban por ahí, que no, que ellos pues lo cogían, así robaban a la gallinas de uno y si uno ponían a cobrar, ya a uno lo amenazan y decían que si usted no salía de aquí lo mataban”, aseveró.

Publicidad

Es madre de siete hijos, pero solo pudo traerse al menor de cinco años de edad. Dice que está bien, en medio de su difícil situación, pero tiene claro que a su tierra no quiere volver.

“Yo no quiero volver porque tengo miedo. Por el momento me han tratado bien. Yo estoy bien acá, yo me he sentido bien, feliz con mi peladito”, agregó.

Hoy en día, en este albergue que dispone la Alcaldía de Medellín hay 165 desplazados del Chocó, cifra que podría aumentar por el avance del paro armado del ELN en ese departamento. El secretario de Paz y Derechos Humanos, Carlos Arcila, recordó cómo se activa la ruta de atención para estas personas que llegan a la ciudad.

“Estaríamos con las ayudas humanitarias, se realizaría a través del Ministerio Público, Personería, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, allí aclararía y allí se realizaría en una declaración y ya de acuerdo a las características se realizaría la ayuda humanitaria o una albergue”, dijo el funcionario.

Publicidad

Aunque la capital de Antioquia le brinda la ayuda humanitaria a esta población, las autoridades instaron al Gobierno nacional a que se brinden las garantías para poder cubrir esta crisis humanitaria.