Zozobra en Segovia por hombres que disparan al aire en las noches: sería el Clan del Golfo

Persiste el temor de la comunidad de Segovia por hombres, al parecer del Clan del Golfo, que están dando disparos al aire en las noches. El personero del municipio mostró solidaridad con la Fuerza Pública ante plan pistola, pero pidió su presencia en las calles de ese municipio del Nordeste antioqueño

Hay alerta en el municipio de Segovia, Nordeste de Antioquia, donde la comunidad viene denunciando que hombres armados que se movilizan en motocicleta están recorriendo diferentes barrios y dando disparos al aire, en medio de la zozobra por el plan pistola en el departamento.

Un grupo de unos 12 hombres, al parecer del Clan del Golfo, quedaron registrados en video cuando visitaron el barrio 20 de julio, violando medidas de seguridad que tomó la Alcaldía por la situación de orden público, como el toque de queda nocturno y la restricción del parrillero en motocicleta.

La preocupación va más allá de los hechos y es por la presencia de la fuerza pública, pues según el personero Hamler Patiño, de nada sirve imponer medidas y que no haya policías haciéndolas cumplir, mientras la población siente temor, aunque reconoció que hay solidaridad por la escalada violenta contra Policía y Ejército en el departamento.

“A pesar de lo que está pasando, la policía no puede estar en una cantonada ni ni ni el ejército. Eh, sabemos que el ejército pues si no es por orden específicas y especiales no puede estar en en las vías, pero yo creo que ahora sí amerita porque lo que está ocurriendo da para que la fuerza pública del ejército esté dentro de las calle”, dijo.

Según el personero, hay zozobra por la injerencia de ilegales en el casco urbano de Segovia, por lo que pidió acciones a la fuerza pública. En contraste, el coronel Óscar Rico, comandante de la Policía Antioquia, negó que haya presencia de estas estructuras en la centralidad de los municipios, a la par que indicó que continúan haciendo patrullajes y desarrollando sus labores en el departamento.

“Somos estamos patrullando, estamos revisando, estamos solicitando antecedentes, estamos haciendo un trabajo preventivo. Estamos de esta manera articulando con más unidades, más patrullas del modelo y tenemos los resultados. Hasta el momento cuatro delincuentes abatidos, uno en Río Negro, dos en Remedios y el último que se presentó en Tarazá”, afirmó.

Como Segovia, más de 15 municipios antioqueños decretaron medidas de seguridad para proteger a la población en medio del plan pistola, pero solo en este ha quedado registrado en video la presencia de hombres armados en pleno casco urbano, que aunque vestidos de civil, serían miembros del Clan del Golfo.