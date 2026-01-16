A la cárcel hombre que habría golpeado y torturado a su expareja al sur de Bogotá

William Sarria es el hombre señalado de agredir y torturar a su expareja sentimental el pasado 4 de enero en el sur de Bogotá. De acuerdo con las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación, el hombre habría ingresado al conjunto residencial en donde vive la mujer haciéndose pasar por vigilante, esto, con el fin de persuadir a la víctima para que le abriera la puerta. Una vez el hombre logró entrar a la casa, la mujer habría sido sometida a una agresión física y a amenazas.

Además, la investigación establece que el presunto agresor se habría aprovechado de la situación para hurtar varios objetos de valor y acceder de manera irregular al celular de la víctima, desde donde realizó transferencias no autorizadas por cerca de dos millones de pesos a su billetera virtual. Lo grave de la situación es que, según el ente acusador, la mujer venía siendo víctima de reiteradas agresiones durante los seis meses que duró la relación sentimental.

Por ello, un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra William Sarria Ruiz, hasta tanto continúen las investigaciones en su contra. En otra audiencia, el señalado ya había aceptado los cargos.