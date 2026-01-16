En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / A la cárcel hombre que habría golpeado y torturado a su expareja al sur de Bogotá

A la cárcel hombre que habría golpeado y torturado a su expareja al sur de Bogotá

Un juez ordenó medida de aseguramiento contra William Sarria, señalado de atacar a su expareja el 4 de enero cuando irrumpió violentamente en su casa en la localidad de Ciudad Bolívar.

