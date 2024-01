A punta de pistola robaron al hijo del exsecretario de seguridad de Bogotá

A través de su cuenta de X, el exsecretario de Seguridad de Bogotá y panelista de Blu Radio, denunció que el pasado viernes sobre las 6:30 a.m., su hijo de 15 años se encontraba esperando el bus para ir al colegio, al frente del centro comercial Palatino, norte de la ciudad, cuando fue abordado por un hombre armado que le robó sus objetos de valor y luego habría huido en un taxi .

Mejía interpuso la denuncia de inmediato, a lo que la Policía inició la investigación correspondiente y por medio de la Policía Judicial ( DIJIN ) realizó de manera formal la petición de las grabaciones de las cámaras de seguridad, advirtiendo en la denuncia que el centro comercial no colaboró en el caso.

“Después de que yo hice el escándalo en redes sociales, la gerente del centro comercial se comunicó y me dijo, ¿por qué no me había buscado? Yo le dije, la busqué todo el día y no pude hablar con usted, me dijeron que estaba muy ocupada y que no podía atender el caso del atraco de un menor de edad con arma de fuego justo enfrente de su centro comercial; ahí empezaron a colaborar, entiendo que anoche le entregaron los videos a la policía judicial” destacó Daniel Mejía, exsecretario de seguridad de Bogotá.

Mejía también resaltó su preocupación que casos como este, donde roban a mano armada a menores de edad, sean considerados como delitos menores y que pese a denunciar si el delincuente es capturado, podría salir en libertad en poco tiempo.

Bicampeona mundial de patinaje, víctima de la inseguridad

La inseguridad en Bogotá no solo afecta a las personas del común, sino también a aquellas que le han dado gloria al país. Es el caso de la campeona mundial de patinaje Luna Shalom Vargas, que en sus redes sociales denunció que fue atracada en la localidad de Engativá, occidente de Bogotá.

“Gente, me acaban de robar mi bici por los lados de Engativá. Les agradecería un montón si me ayudan a compartir”, publicó la campeona mundial en su cuenta de Instagram, acompañado de una foto de la bicicleta de referencia Look 765, color negro mate.

Según le contó la deportista a Blu Radio, dos hombres la engañaron mientras entrenaba en su bicicleta en una calle en Engativá. Los delincuentes se hicieron pasar por médicos deportólogos y le ofrecieron repuestos para su bicicleta.

Vargas, además, reveló que la están contactando por sus redes sociales para pedirle dinero y recuperar la bicicleta, pero han sido llamadas y mensajes de personas malintencionadas, solo para sacarle provecho a la situación.

La deportista ya radicó la denuncia ante la Policía, que avanza tanto en la ubicación de los hombres como de su bicicleta, pues estos delincuentes ya han realizado en varias ocasiones la misma modalidad de hurto a deportistas de alto rendimiento.

Luna Shalom Vargas se convirtió en campeona mundial de patinaje en 2022, cuando participó en los World Skate Games en Argentina. Allí ganó los 15.000 metros.