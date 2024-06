“ADN que encontraron en Dilan Santiago es del padrastro”: familia del bebé pide justicia

Valentina Castro, tía paterna del niño de dos años Dilan Santiago Castro Rivas, quien fue asesinado hace cuatro meses en la localidad de Usme, alertó que el caso de su sobrino poco o nada ha avanzado en la Fiscalía y que, incluso, a pesar de que hay pruebas contundentes tras los resultados de la necropsia al cuerpo del bebé, aún no se han tomado decisiones al respecto.

“Hace aproximadamente 20 días salió el resultado del ADN que se encontraron en el cuerpo de mi sobrino. Las autoridades nos habían dicho que apenas tuvieran pruebas contundentes sobre a quién pertenecía el ADN y todo, iban a haber capturado y todo eso”, indicó Valentina Castro.

De acuerdo con el relato de la familiar del bebé, quien desapareció en febrero de este año en zona rural de la localidad de Usme y que apareció muerto días después por asfixia mecánica, el rastro de ADN que fue encontrado en el cuerpo del niño es el de su padrastro; sin embargo, sigue libre como si nada.

“El ADN pertenece al señor Faiber Restrepo Salazar, quien era el padrastro del niño. Ese señor lo han citado a la Fiscalía, pero no lo han capturado ni nada. Me tiene muy preocupada eso porque es el colmo de que ya con pruebas contundentes y que la Fiscalía no haya hecho nada”, agregó la tía del niño.

Por eso, la tía del menor le está haciendo un llamado a las autoridades, a la Fiscalía en particular, para que tomen acciones contundentes frente al caso de homicidio de Dilan Santiago, ya que no quiero que el hecho quede en la impunidad.

“Yo necesito que esto se esclarezca y que los responsables que acabaron con la vida de mi sobrino paguen. Y mi llamado es ese, que por favor hagan algo porque esto no puede seguir así. Es injusto que este señor siga por ahí como si nada. Hace cuatro meses fue mi sobrino, puede ser que mañana sea otro niño, puede ser que sea hasta el mío. Mi llamado es ese, que por favor se haga justicia”, agregó.

El caso Dilan Santiago Castro