Alcaldía de Bogotá insiste en modelo actual de basuras

La Alcaldía de Bogotá aseguró que, pese a la decisión de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), que negó el recurso de reposición presentado por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), insistirá en que la ciudad mantenga el modelo de Áreas de Servicio Exclusivo (ASE) para la recolección de basuras.

En Colombia existen dos modelos principales para la prestación del servicio de aseo. El primero es el de libre competencia, en el cual varias empresas pueden operar en el mismo territorio, compitiendo por los usuarios, y que funciona en la mayoría de municipios del país.

El segundo es el de áreas de servicio exclusivo, en el que la ciudad se divide en zonas asignadas a operadores específicos mediante licitación, lo que busca garantizar cobertura total, control en la calidad del servicio y mayor capacidad de inversión de los concesionarios.

El alcalde Carlos Fernando Galán anunció un cambio completo en la UAESP. Foto: @delmarpizarro - Alcaldía de Bogotá

El Distrito recordó que, actualmente, el esquema de libre competencia funciona en ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, mientras que Bogotá es la única capital que opera bajo el modelo de áreas de servicio exclusivo.

Según la Administración, este último esquema responde mejor a las necesidades de la capital, por lo que se presentará nuevamente la solicitud para mantenerlo.

“Vamos a insistir en que Bogotá pueda continuar con el modelo de áreas de servicio exclusivo, porque es el que garantiza una mejor organización y atención a la ciudadanía”, señaló el Distrito.

Mientras tanto, la UAESP continuará implementando medidas inmediatas que serán revisadas por la nueva dirección de la entidad, con el propósito de generar cambios rápidos que mejoren la percepción y calidad del servicio entre los bogotanos.