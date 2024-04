Alerta por caso de abuso sexual a niña de tres años en colegio privado de Bogotá

De acuerdo con la denuncia de familiares de la menor, la niña de apenas tres años habría sido abusada sexualmente dentro de las instalaciones del colegio privado ubicado en el sur de la capital del país. Desde la Secretaría de Educación anunciaron que ya se está haciendo acompañamiento a la familia con la prioridad y urgencia de este nuevo caso de presunta violencia sexual.

La niña, de acuerdo con la denuncia, fue trasladada a la Clínica el Country, donde se le hizo la respectiva revisión y se puso el caso en conocimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. “Se está haciendo acompañamiento prioritario para el restablecimiento de derechos de la niña”.

Inmediatamente, la Secretaría de Educación programó visita al colegio el día hábil siguiente, realizándose en la mañana de este lunes 15 de abril y donde, según las autoridades, se encontraron en el colegio algunas irregularidades, entre ellas, que el colegio no está al día con su obligación de actualizar la matrícula en el sistema, por lo que la niña no se encuentra registrada en esta herramienta.

“También se identifica que el colegio tampoco está al día en su registro en el Sistema de Alertas Tempranas, por lo que el caso conocido por el colegio el 10 de abril no estaba reportado en el SAT. Por estas razones, la Secretaría de Educación adelanta ya proceso administrativo sancionatorio al colegio, dada la no activación inmediata de los protocolos y la no actualización oportuna de los sistemas de información y alertas de la entidad”, agregó el Distrito.