Alias 'Tostao' y 'Ramón' entre los 28 capturados por homicidio y sicariato en Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá y la alcaldía de la ciudad confirmaron que en septiembre se ejecutaron 28 capturas de personas responsables y presuntamente vinculadas a casos de sicariato y homicidio en la ciudad.

Dentro de las capturas se destaca la de alias 'Tostao', quien está en el cartel de lo más buscado y que sería el autor material del asesinato de su expareja sentimental después de dejar a su hija en un jardín infantil.

Así mismo, se concreta la captura de alias 'Ramón', de nacionalidad extranjera, que es responsable de un homicidio en San Cristóbal contra otro integrante de una banda delincuencial por causas relacionadas con la venta de drogas.

Entre tanto, se dio con el responsable del asesinato a un hincha de Santa Fe el pasado 2 de marzo en la celebración del equipo cardenal quien, bajo una orden judicial, ya responde por lo sucedido.



”Tenemos una captura ya a la fecha este año de 396 personas usadas de homicidio en Bogotá. En el mes de septiembre se capturaron 28 personas. Aquí hay 18 acusados de homicidio que tienen que enfrentar obviamente a la justicia y responder por sus actos. Varios casos relevantes que va a reportar mediante Sánchez fueron ya identificados los responsables que han sido llevados de la justicia”, concluyó el alcalde.

Ante esto, de las 396 capturadas, autoridades aseguran que 143 fueron en flagrancias y 253 mediante orden judicial. Así mismo, se incautaron 1.248 armas utilizadas por estos criminales para ejecutar los crímenes. Entre tanto, dentro de ese grupo se destaca el decomiso de 105 neumáticas y 139.152 armas corto punzantes.