Armas ocultas en Cantón Norte: lo que encontraron en la habitación del capitán Pablo Masmela

Las primeras horas de investigación en el Cantón Norte estuvieron marcadas por el hallazgo de varias armas en poder del capitán Pablo Masmela, señalado de asesinar a la teniente María Camila Mora dentro de instalaciones militares.

El general Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército, entregó detalles preliminares de la investigación y confirmó que la inspección inicial permitió ubicar un arma dentro del vehículo donde ocurrieron los hechos.

De manera paralela, los funcionarios del CTI ingresaron a la habitación donde dormía el capitán. Allí encontraron dos armas adicionales que, según verificaron las autoridades, eran de propiedad personal de Masmela y no hacían parte de la dotación oficial.

Oficiales Muertos Foto: Suministrada

Con este hallazgo se abrió una línea de investigación sobre el origen, el tipo y el uso de estos elementos, los cuales están siendo sometidos a rastreos y verificaciones balísticas.



En un comunicado, el Ejército reconoció que el episodio “enluta a nuestra institución” y confirmó que los dos oficiales fueron hallados sin vida. La comunicación oficial evitó entregar identidades, pero señaló que las muertes se habrían producido “en medio de un incidente de carácter personal”.

oficiales del Ejército muertos en el Cantón Norte de Bogotá Foto: AFP - suministrada

El general Cardozo amplió la información al señalar que el hecho ocurrió en el parqueadero de la Escuela de Infantería, donde ambos oficiales permanecían dentro de un vehículo. De acuerdo con los datos preliminares, mantenían una relación sentimental y allí se produjeron los disparos. Masmela, quien recién había concluido el curso para ascender al grado de mayor, y Mora, oficial de comunicaciones adscrita a la división de aviación asaltuaria y operadora de drones, murieron en el lugar.

Las autoridades avanzan en la reconstrucción de los minutos previos al ataque y en el análisis del arsenal encontrado en la habitación del capitán, considerado clave para esclarecer el contexto del homicidio y los movimientos del oficial antes del hecho.