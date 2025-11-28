En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Asesinato coronel
Cantón Norte
Sanción campaña Petro
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Armas ocultas en Cantón Norte: lo que encontraron en la habitación del capitán Pablo Masmela

Armas ocultas en Cantón Norte: lo que encontraron en la habitación del capitán Pablo Masmela

Las primeras diligencias revelaron que el oficial, señalado de asesinar a la teniente María Camila Mora y luego quitarse la vida, tenía dos armas adicionales en su cuarto, ambas de propiedad personal y sin relación con la dotación oficial.

Publicidad

Publicidad

Publicidad