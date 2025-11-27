Comandante del Ejército revela detalles de oficiales muertos en Cantón Norte de Bogotá: "Dos armas"

Las autoridades militares entregaron más información sobre el trágico caso ocurrido en la noche del miércoles dentro del Cantón Norte, en el norte de Bogotá, donde dos oficiales del Ejército Nacional fueron hallados sin vida dentro de un vehículo. De acuerdo con las primeras indagaciones, el hecho habría sido consecuencia de una discusión desencadenada por un episodio de infidelidad que terminó en un homicidio seguido de suicidio.

Según los reportes preliminares, la subteniente María Mora había regresado recientemente de un periodo de reentrenamiento en Tolemaida y había solicitado permiso para asistir a un concierto en la capital. Al finalizar el evento, se dirigió a la Escuela de Infantería, donde el capitán Pablo Masmela había culminado días atrás un curso para ascender al grado de mayor.

Los hechos se registraron hacia las 8:33 p. m. en el parqueadero del casino de oficiales. Testimonios indican que el capitán citó a la subteniente en ese punto. Mora llegó acompañada de otra oficial, cuya presencia habría generado un altercado, pues Masmela no habría aceptado el fin de la relación sentimental que ambos mantenían.

capitán Pablo Masmela Foto: suministrada

Subteniente María Mora Foto: suministrada

La discusión escaló rápidamente. De acuerdo con las primeras versiones, el capitán atacó a la subteniente dentro de un vehículo gris. La otra oficial, que se encontraba a pocos metros, presenció el ataque y se convirtió en una de las testigos clave. Otro subteniente que pasaba por el lugar también habría observado parte del altercado. Tras asesinar a Mora, Masmela se habría quitado la vida en el sitio.

El comandante del Ejército Nacional, general Luis Emilio Cardozo, explicó en entrevista con Noticias Caracol que se trató de “un evento desafortunado” ocurrido dentro de las instalaciones de la Escuela de Infantería. “Cuando se produjeron unas detonaciones, se revisó qué había sucedido y se encontraron los cuerpos de las dos personas dentro del vehículo”, afirmó.

Publicidad

Cardozo también reveló que durante las diligencias iniciales se encontró un arma en el lugar de los hechos. “Posteriormente, en la habitación del capitán se hallaron otras dos armas. Estamos en el proceso de rastreo y verificación para establecer si estaban amparadas”, señaló el oficial.

Frente a los protocolos internos, el comandante recordó que todos los integrantes de la institución pasan por evaluaciones de sanidad y filtros psicológicos durante su incorporación. Añadió que cada unidad cuenta con departamentos de apoyo emocional y que el Ejército dispone de una línea de atención permanente: el numeral 234, habilitado las 24 horas para quienes requieran acompañamiento en situaciones de inestabilidad emocional o riesgo.

