Así era el narcomenudeo en el parque Los Hippies de Bogotá: criminales hacían hasta domicilios

La Fiscalía judicializó a cinco presuntos integrantes de un grupo delincuencial conocido como Los Lobos, una peligrosa banda que estaría involucrada en el narcomenudeo en el parque de Los Hippies de la localidad de Chapinero, en el oriente de Bogotá.

La investigación liderada por un fiscal de la Estructura de Apoyo de la Seccional Bogotá, en articulación con la Sijín de la Policía estableció que los criminales de nacionalidad extranjera, utilizaban el espacio público del parque de Los Hippies en el sector de Chapinero Alto, para la distribución de marihuana, cocaína, bazuco y drogas sintéticas.

Se estima que la organización obtenía ganancias ilícitas mensuales cercanas a los 10 millones de pesos. Por estos hechos la Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, cargos que no fueron aceptados.

Los capturados, identificados como Reimon Wilkerson Colmenares Poleo, Johan Jesús Bello Barroso, Brayan Rafael Pino Rodríguez, Jonathan Josué Suarez Vargas y Beky José Losboa López, fueron capturados en diligencias de registro y allanamiento, donde les incautaron dos celulares y varias dosis de sustancias alucinógenas.

Según la evidencia recopilada por los investigadores, estos criminales no solo almacenaban y expedían las drogas en la zona, sino que también ofrecían entregas a domicilio y coordinaban ventas a través de redes sociales, con el fin de evadir los controles de la Policía.

Un juez de control garantías los envió a la cárcel.