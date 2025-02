Atracaron a concejal de Bogotá cuando llegaba a su casa: "Estamos a merced de bandidos"

La inseguridad en Bogotá no da tregua. En la tarde de este jueves, 13 de febrero, sucedió un nuevo caso de hurto con arma de fuego en la capital del país, pero esta vez la víctima fue el concejal Rolando González cuando estaba ingresando al edificio en el que vive.

A través de su cuenta de X, el concejal hizo pública la denuncia de lo que ocurrió sobre las 4:52 de la tarde y también compartió el video de cómo llegaron los delincuentes en una motocicleta y lo amenazaron con arma de fuego en la calle 80 con carrera 9.

En el programa Recap se conoció el testimonio de Rolando González, quien detalló que le robaron un reloj que tenía e, incluso, lo hicieron arrodillar mientras sucedía el hurto.

"Es una situación lamentable. Una situación que no debería ocurrirle a ningún ciudadano en el país, en la ciudad. Esto es producto de los que hemos venido viviendo hace ya un rato largo y es que estamos a merced de los bandidos, a merced de la delincuencia. La fuerza pública la tienen totalmente arrodillada, la tienen atada de manos y pies implemente porque no las dejan actuar de manera celera y oportuna. Bajo esa medida, fui víctima el día de hoy de robo. No quiero imaginar qué sucede con un ciudadano a pie en el día a día", relató el concejal.



#Urgente Fui víctima de robo a manos de unos hampones que me encañonaron en plena entrada de mi casa. Estuve a punto de perder la vida. 🆘🆘🆘🆘 #inseguridadbogota pic.twitter.com/CvQJNUSkXH — Rolando González (@RolandoGonGa) February 14, 2025

¿Qué pasó con los escoltas?

Aunque González cuenta con un esquema de seguridad, en ese momento, al acabar su jornada laboral, la mayoría se había retirado y solo estaba con un escolta, por lo que se vio indefenso ante la situación.

"Infortunadamente, cuando ellos (los escoltas) se retiran, es cuando aprovechan a estos bandidos para perpetra el hurto (...) Se llevaron una pertenencia, un reloj que tenía. Afortunadamente pues no perdí la vida como se me pasó por la cabeza", añadió.

Ante este hecho, el concejal pidió medidas más severas para reforzar la seguridad en toda la capital para que se detengan los hurtos contra los ciudadanos.