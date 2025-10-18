Autoridades capturan a menor que asesinó a un hombre durante una riña en el sur de Bogotá

Agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá aprehendieron a un menor de edad en el sector de La María, en la localidad de San Cristóbal, luego de que presuntamente le quitara la vida a un hombre durante una riña.

Según el reporte de las autoridades, los uniformados fueron alertados por la central de radio sobre una fuerte discusión entre el joven y la víctima en pleno espacio público, en la que el menor portaba un arma blanca. La confrontación se habría originado por una mujer.

Al llegar al lugar, los policías encontraron al hombre tendido en el suelo y, tras un operativo de búsqueda, localizaron al agresor a dos cuadras, caminando por la vía principal del sector. “Una ciudadana nos indicó dónde se encontraba la persona que ocasionó las heridas. Subimos por la misma calle y se le dio captura. En este punto hallamos el arma blanca, que es el material probatorio principal de los hechos: una navaja automática de metal”, señalaron los agentes.

El joven, de 17 años y nacionalidad venezolana, habría intentado ocultar el arma entre las ramas de un árbol. Tras su captura, fue puesto a disposición de la URI de Infancia y Adolescencia, donde deberá responder por los hechos que se le atribuyen.

