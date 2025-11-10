En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Gobernador de Arauca
Crisis diplomática con EEUU
Jaime Esteban Moreno
UE-CELAC

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Bogotá abre 9.500 becas y apoyos para educación superior y técnica laboral

Bogotá abre 9.500 becas y apoyos para educación superior y técnica laboral

Lanzaron cinco convocatorias que conforman la mayor oferta educativa del año, con una inversión de $450.000 millones para promover el acceso, la permanencia y la graduación de jóvenes en educación superior y técnica.

Publicidad

Publicidad

Publicidad