Bogotá abre 9.500 becas y apoyos para educación superior y técnica laboral

La Alcaldía Mayor, la Secretaría de Educación y la Agencia Distrital Atenea presentaron cinco convocatorias que ofrecen 9.500 cupos en programas de educación superior y técnica laboral. Esta estrategia busca ampliar las oportunidades para que más jóvenes accedan a la educación, permanezcan en sus estudios y logren graduarse, mediante becas, apoyos económicos y nuevas líneas de financiación.

La inversión distrital asciende a $450.000 millones, destinados al pago de matrículas, sostenimiento y bienestar estudiantil, además de $108.000 millones adicionales aportados por instituciones de educación superior aliadas. Entre las convocatorias se encuentran: Jóvenes a la E4, con más de 3.900 cupos en universidades privadas; Talentos Excepcionales, con 350 becas para estudiantes destacados en lo académico, artístico o deportivo; Jóvenes a la E Públicas, que ofrece 2.600 cupos en instituciones oficiales; FEST Atenea, con 1.000 becas-crédito condonables; y Jóvenes a la E Formación para el Trabajo, con 1.100 cupos en programas técnicos y laborales.

El director de la Agencia Atenea, Víctor Saavedra Mercado, señaló que esta iniciativa representa un esfuerzo conjunto para garantizar el acceso a la educación y acompañar los procesos de formación con responsabilidad social.

Cada convocatoria tiene criterios específicos de participación y fechas definidas, que se podrán consultar en el portal www.agenciaatenea.gov.co y en las redes oficiales de la Agencia y la Secretaría de Educación. Con esta estrategia, el Distrito fortalece su política de inclusión, equidad y movilidad social a través de la educación.