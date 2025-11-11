Bogotá completa 25.000 acciones de control y detecta fallas en espacio público, ruido y permisos

Entre enero y octubre de 2025, la Secretaría Distrital de Gobierno, a través de la Dirección de Gestión Policiva y las alcaldías locales, adelantó más de 25.000 acciones de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) en Bogotá. Estas intervenciones buscan garantizar que la actividad económica de la ciudad opere bajo la ley, sin afectar la convivencia ni la tranquilidad de los ciudadanos.

Durante las jornadas, las autoridades verifican el cumplimiento de permisos, condiciones de funcionamiento, control de ruido, ocupación indebida del espacio público y demás prácticas que puedan comprometer la seguridad o afectar a la comunidad.

De las acciones ejecutadas este año, más de 16.000 se enfocaron en la revisión de establecimientos abiertos al público. Como resultado, se impusieron más de 3.000 medidas de cierre o suspensión temporal a negocios que incumplían la normativa vigente.

Con la llegada de la temporada navideña, la ciudad refuerza aún más su dispositivo institucional. La Secretaría de Gobierno anunció que intensificará controles para prevenir la venta y el uso ilegal de pólvora, especialmente para proteger a menores de edad. Además, acompañará a las alcaldías locales en operativos de vigilancia en zonas comerciales, de alta afluencia y sectores de rumba para promover celebraciones seguras.