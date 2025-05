Bogotá Despierta: comercios abrirán desde las 6:00 a.m. el 9 y 10 de mayo

En el marco de la celebración del Día de la Madre, Fenalco Bogotá Cundinamarca y la Secretaría de Desarrollo Económico lanzan “Bogotá Despierta en la Mañana”, un modelo de activación comercial que invita a los establecimientos de la ciudad a abrir desde las primeras horas del viernes 9 y el sábado 10 de mayo. La iniciativa busca reactivar el comercio y brindar mayor seguridad y comodidad a quienes adelanten sus compras.

“Es un Bogotá despierta, en la mañana, madrugador, como una oportunidad para que la gente salga temprano, el viernes o el sábado a hacer sus compras con tranquilidad, maximizando su día", señaló Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá-Cundinamarca.

Foto: Pexels.

Centros comerciales de toda la capital se suman con horarios especiales: Atlantis abrirá a las 6:00 a.m., Gran Estación a las 7:00 a.m. y Titán Plaza a las 8:00 a.m. Además, ejes tradicionales como San Victorino y la Zona M (12 de octubre – muebles) ofrecerán descuentos , promociones y actividades especiales para celebrar a las madres.

Con “Bogotá Despierta en la Mañana” se busca fomentar un comercio dinámico, ordenado y competitivo durante uno de los fines de semana más activos del año, el Día de la Madre. Para más información sobre los horarios: www.bogotadespierta.co.