Bogotá lidera reclamos por deficiencias en atención a síndrome de ovario poliquístico

Entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, la Supersalud recibió 809 reclamos por dificultades para acceder a consultas, tratamientos y tecnologías en salud. Las mayores barreras se concentran en Ginecología y Endocrinología, mientras que las mujeres entre 14 y 28 años representan el grupo con más reportes.

La Superintendencia Nacional de Salud reportó que, entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, recibió 809 reclamos de mujeres que autorreportaron padecer síndrome de ovario poliquístico, relacionados con barreras para acceder a servicios de salud. Solo en mayo se registraron 159 reclamos, uno de los meses con mayor número de reportes durante el periodo analizado.

De acuerdo con la entidad, las principales dificultades corresponden a la negación en la asignación de citas o consultas, con 194 reclamos; seguida por la falta de oportunidad en la atención, con 172 casos; y la demora en otros servicios de salud, que acumuló 108 reportes. Además, se registraron 92 reclamos por la negación en la entrega de tecnologías en salud y otros servicios previamente autorizados.

Las especialidades de Ginecología y Endocrinología concentran la mayor parte de las barreras. En total, 292 reclamos estuvieron relacionados con estos servicios, de los cuales 140 correspondieron a la negación de citas, 125 a demoras en la atención y 27 a retrasos en autorizaciones. En Ginecología y Obstetricia se contabilizaron 96 reclamos por negación de citas y 95 por demoras, mientras que Endocrinología registró 42 y 26, respectivamente.



El análisis también muestra que las mujeres jóvenes son las más afectadas. El grupo entre 14 y 28 años concentró 405 reclamos, seguido por las mujeres de 29 a 59 años, con 395 reportes. Asimismo, 100 usuarias pertenecían a poblaciones de especial protección constitucional, entre ellas, 67 personas en condición de desplazamiento y 18 víctimas del conflicto armado.

Por regiones, Bogotá encabezó el número de reclamos, con 149 casos, seguida por Antioquia (146) y Valle del Cauca (117). A nivel municipal, Bogotá lideró el registro con 149 reportes, seguida de Cali (74) y Medellín (59). En cuanto a las EPS, SURA concentró 134 reclamos, seguida de Sanitas (132), Nueva EPS (121), Salud Total (83) y Famisanar (50).

La Superintendencia advirtió que estas cifras podrían representar solo una parte de la problemática, ya que muchas mujeres enfrentan dificultades para acceder a consultas especializadas, requisito para obtener un diagnóstico y tratamiento oportunos. La entidad señaló que continuará con las acciones de inspección, vigilancia y control para garantizar el acceso a la atención y reducir las barreras administrativas.