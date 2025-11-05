Bogotá recibió el Earthshot, premio ambiental creado por el príncipe William

Bogotá fue galardonada con el Premio Earthshot 2025, en la categoría “Clean Our Air” (Limpia Nuestro Aire), un reconocimiento creado por el príncipe William de Inglaterra y considerado uno de los más importantes del mundo en materia ambiental.

La distinción fue recibida por el alcalde Carlos Fernando Galán durante la Cumbre Mundial de Alcaldes C40, que se celebra en Río de Janeiro, Brasil, donde la capital colombiana fue destacada por su liderazgo en movilidad limpia y justicia ambiental.

“Estamos demostrando que Bogotá se está transformando, que Bogotá está innovando y que ha avanzado mejorando su sistema de transporte. Y vamos a avanzar cada vez más con la entrada del Metro. Estamos haciendo inversiones, por ejemplo, para mejorar la calidad del aire en términos de inversiones en sectores como los cerros orientales, que es el pulmón de Bogotá”, afirmó Galán.

Bogotá acaba de ganar en Río de Janeiro el premio Earthshot en la categoría de Aire Limpio.



Este premio es un reconocimiento a varias administraciones y a muchas personas que, por varios años, han trabajado para innovar para que todos los bogotanos respiren mejor

Con esto, Bogotá se convierte en la primera ciudad de América Latina en ganar en esta categoría, tras competir con más de 2.400 proyectos de 72 países.



El jurado destacó su transformación en los últimos años, pasando de enfrentar niveles críticos de contaminación a lograr una reducción del 24 % en el material particulado fino (PM2.5) desde 2018.

La clave, informaron, ha sido la combinación de políticas de largo plazo en transporte eléctrico, expansión de ciclorrutas, reverdecimiento urbano y continuidad institucional más allá de los cambios de gobierno.

La alcaldía destacó por su parte resultados como alcanzar los 667 kilómetros de ciclorrutas, una de las redes más extensas de la región; 1.486 buses eléctricos en operación, la creación de la Zona Urbana por un Mejor Aire en Bosa, aportaron a que la ciudad se quedara con dicho reconocimiento.

“Vamos a traer más buses eléctricos y seguiremos promoviendo el uso de modos sostenibles de transporte. Es una gran noticia y es un reconocimiento a mucha gente, muchos equipos que hoy están trabajando y que han trabajado por Bogotá para que mejoremos la calidad del aire en la ciudad y mejoremos la calidad de vida”, agregó el alcalde.

El premio además incluye apoyo técnico y financiero para ampliar proyectos de movilidad eléctrica, restauración ecológica y bosques urbanos, además de integrarla a la red de innovación del Earthshot Prize.