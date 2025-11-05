En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Jaime Esteban Moreno
Reficar
Palacio de Justicia
Ataques a 'narcolanchas'

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Bogotá recibió el Earthshot, premio ambiental creado por el príncipe William

Bogotá recibió el Earthshot, premio ambiental creado por el príncipe William

La distinción fue recibida por el alcalde Carlos Fernando Galán durante la Cumbre Mundial de Alcaldes C40, que se celebra en Río de Janeiro, Brasil.

Publicidad

Publicidad

Publicidad