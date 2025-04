Bogotá se beneficiaría de nuevas inversiones extranjeras tras aranceles de EE. UU.

Tras estas nuevas imposiciones arancelarias, a diferencia de otras regiones del país, Bogotá sería beneficiada en el panorama comercial al tener apertura a nuevas inversiones extranjeras interesadas en bajos porcentajes de aranceles dadas en Colombia , a diferencia de los impuestos por Estados Unidos.

Así lo confirmó Carlos Alberto Suárez, director ejecutivo de Invest in Bogotá, en el último Informe de Inversión Extranjera Directa en Bogotá- Región.

"Cuando nosotros hablamos de la inversión extranjera directa y de la exportación de servicios, ahí vemos que no hay ningún tipo de efecto porque este tipo de servicios no tienen barreras comerciales. Las barreras comerciales se generan cuando hay productos físicos, cuando hay entrada en puertos. Entonces, por ahí no hay impacto. Vemos una grandiosa oportunidad en la manufactura, porque nosotros no tenemos una manufactura desarrollada”, detalló Suárez.

Trump anuncia aranceles del 10 % para Argentina, Brasil, Colombia y Chile.

Según el informe, el panorama refleja también una oportunidad al ser Bogotá el tercer destino de inversión extranjera en América Latina, para desarrollar una manufactura de 2 a 3 años, que venga desde la capital del país y pueda ser exportado a países interesados en aranceles más bajos a los impuestos el 2 de abril por parte de Estados Unidos.

“Aunque no son productos de la capital, las flores y café principalmente son lo que más se exporta desde Bogotá hacia Estados Unidos. Las flores y café tienen competidores de alguna manera regionales. En algunos casos, los competidores van a tener aranceles más altos. Eso también les genera un mayor incentivo y estímulo a que desde acá saquen más productos de esas categorías. Por eso lo vemos todo positivo”, agregó Carlos Alberto Suárez como uno de los aspectos positivos para la capital tras las imposiciones arancelarias de Estados Unidos.