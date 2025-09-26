Cae banda dedicada al hurto de motocicletas en el Barrio San Fernando en Bogotá

En la localidad de Barrios Unidos, la Policía Metropolitana de Bogotá logró la captura de seis personas de una banda dedicada al hurto de motocicletas. La captura de producto de tras el llamado de auxilio, en medio de un patrullaje. Tras el hurtos, se logra ubicar el vehículos por medio del sistema GPS y al llegar a la vivienda donde marcaba la ubicación, se encontraron 6 vehículos más de los cuales dos tienen reporte de hurto.

Banda de ladrones de motos Foto: Suministrada

Entre tanto; en él procedieron fueron encontradas dos personas deshuesando parte y accesorios de las motocicletas. El operativo deja como resultado la la captura de 4 personas de nacionalidad extranjera y 2 colombianos que fueron dejados a disposición deja la fiscalía junto con el material probatorio.

Sobre esto mismo, las autoridades confirman que dos de los capturados ya tienen antecedentes por el delito de hurto. Así mismo, en cifras, en lo corrido del 2025 se redujo en un 22% el hurto a motocicletas, así como la recuperación de 1.041 motos.