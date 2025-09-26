En vivo
Natalidad en Colombia
Pacto Histórico
Temblores en Colombia
Título Juliana Guerrero

Bogotá  / Cae banda dedicada al hurto de motocicletas en el Barrio San Fernando en Bogotá

Cae banda dedicada al hurto de motocicletas en el Barrio San Fernando en Bogotá

En la últimas horas la policía de Bogotá capturó a 6 personas de una banda dedicada al hurto de motos. Al momento de la captura, evidenciaron un garaje lleno de motocicletas robadas.

Banda-Ladrones-Motos1.jpg
Banda de ladrones de motos
Foto: Suministrada
Por: Nicolás Rodríguez
|
Actualizado: 26 de sept, 2025

En la localidad de Barrios Unidos, la Policía Metropolitana de Bogotá logró la captura de seis personas de una banda dedicada al hurto de motocicletas. La captura de producto de tras el llamado de auxilio, en medio de un patrullaje. Tras el hurtos, se logra ubicar el vehículos por medio del sistema GPS y al llegar a la vivienda donde marcaba la ubicación, se encontraron 6 vehículos más de los cuales dos tienen reporte de hurto.

Banda-Ladrones-Motos.jpg
Banda de ladrones de motos
Foto: Suministrada

Entre tanto; en él procedieron fueron encontradas dos personas deshuesando parte y accesorios de las motocicletas. El operativo deja como resultado la la captura de 4 personas de nacionalidad extranjera y 2 colombianos que fueron dejados a disposición deja la fiscalía junto con el material probatorio.

Sobre esto mismo, las autoridades confirman que dos de los capturados ya tienen antecedentes por el delito de hurto. Así mismo, en cifras, en lo corrido del 2025 se redujo en un 22% el hurto a motocicletas, así como la recuperación de 1.041 motos.

