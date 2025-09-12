Capturado en Bogotá alias ‘Tovar’, enlace del Tren de Aragua requerido por Estados Unidos

En una operación conjunta entre la Policía y el FBI, fue capturado en Bogotá alias ‘Tovar’, integrante del Tren de Aragua, quien es solicitado en extradición por la Corte Distrital del Sur de Texas (EE. UU.) por el delito de tráfico de drogas.

De acuerdo con las autoridades, alias ‘Tovar’ era un actor clave en la logística de estupefacientes de esta estructura criminal transnacional. Su función consistía en asegurar la consecución y distribución de drogas en la capital del país, una tarea estratégica que lo convirtió en pieza fundamental para la expansión del grupo criminal.

Las investigaciones señalan que ‘Tovar’ recibía órdenes directas de alias ‘Chuky’, considerado el hombre de confianza y mano derecha de Giovanni San Vicente, cabecilla del Tren de Aragua en Colombia. Esta cadena de mando confirma la estrecha articulación de la organización transnacional con sus operaciones locales en Bogotá.

alias ‘Tovar’ Foto: Policía

La Policía resaltó que esta captura se suma a los resultados obtenidos en lo corrido de 2025 contra el Tren de Aragua. Solo este año, 49 integrantes de la banda han sido detenidos en diferentes ciudades del país, debilitando las redes de tráfico, extorsión y homicidios que sostienen su poder criminal.

Con la captura de alias ‘Tovar’, las autoridades destacan un nuevo golpe a la estructura del ‘Tren de Aragua’ en Colombia, al tiempo que avanzan los trámites judiciales para su extradición hacia Estados Unidos, donde deberá responder ante la justicia federal.

