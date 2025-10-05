Capturan a ladrón robando en Kennedy: debía estar en prisión domiciliaria

La Policía Nacional capturó a dos hombres señalados de cometer un robo a mano armada en el barrio Nueva Marsella, en la localidad de Kennedy, al suroccidente de Bogotá. Lo más sorprendente del caso fue que uno de los detenidos portaba un brazalete electrónico del Inpec, ya que cumplía una medida de detención domiciliaria por los delitos de hurto y porte ilegal de armas.

El operativo se logró gracias a la rápida reacción de las autoridades y a la oportuna denuncia de los vecinos del sector, quienes alertaron sobre un asalto en un establecimiento comercial. Según el informe oficial, uno de los sospechosos ingresó al local con un arma de fuego, mientras su cómplice lo esperaba afuera en una motocicleta para facilitar la huida.



La Policía frustró el robo en Kennedy

De acuerdo con el mayor Miguel Ángel Cáceres, comandante de la estación de Policía de Kennedy, tras recibir la alerta, las patrullas del cuadrante actuaron de inmediato, logrando interceptar a los presuntos delincuentes a pocas cuadras del lugar del asalto.

Durante el registro, los uniformados hallaron un revólver y recuperaron los elementos robados. “Gracias a la denuncia ciudadana y a la respuesta rápida de los uniformados, fue posible capturarlos y recuperar las pertenencias hurtadas. Durante el procedimiento se halló un arma de fuego tipo revólver”, explicó el mayor Cáceres.

En medio de la captura, uno de los detenidos fue agredido por varios vecinos, por lo que tuvo que ser trasladado a un centro asistencial. Las autoridades confirmaron además que este individuo llevaba un brazalete electrónico del Inpec y debía permanecer en detención domiciliaria.

“El capturado tenía medida de detención domiciliaria por los delitos de hurto y porte ilegal de armas”, agregó el oficial, destacando la reincidencia del sujeto.

Kennedy sigue afectada por los robos

Ambos capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, junto con el arma incautada como material probatorio. Las autoridades investigan si están vinculados con otros casos de hurto ocurridos en la zona.

La Policía Metropolitana de Bogotá resaltó que este resultado se enmarca en los operativos de control que se han intensificado en Kennedy, una de las localidades más afectadas por la delincuencia. Según cifras oficiales, en lo corrido de 2025 los robos a establecimientos comerciales en la zona han disminuido en un 26%, lo que representa 176 casos menos frente al año anterior, aunque los hechos de inseguridad siguen siendo una preocupación constante para los habitantes.