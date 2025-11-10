Capturan en Bogotá a dos hombres por robar cigarrillos: están avaluados en 8 millones de pesos

Bogotá sigue siendo un reflejo de la creciente inseguridad, y los casos de hurto no parecen disminuir. Desde la percepción de la ciudadanía, la sensación de peligro continúa siendo parte del día a día, especialmente en las localidades del sur de la capital.

En las últimas horas, un insólito caso de robo sorprendió a la comunidad de la localidad Rafael Uribe Uribe, luego de que uniformados del CAI Claret capturaran a dos hombres de 24 y 42 años implicados en un hurto que encendió las alarmas en el sector. Los sospechosos fueron detenidos y el vehículo en el que se movilizaban quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, para que ambos respondan por los hechos.

Según el reporte de la Policía Metropolitana de Bogotá y de la Alcaldía Mayor, el caso ocurrió en el barrio El Claret, cuando una patrulla de vigilancia fue alertada por un supervisor de seguridad. El ciudadano indicó que varios individuos que se desplazaban en una van habrían robado una carga en el municipio de Soacha.

— Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) November 10, 2025

Recuperan cigarrillos avaluados en ocho millones de pesos

Gracias a la rápida reacción de las autoridades, fue recuperado un cargamento de cigarrillos avaluado en ocho millones de pesos, el cual estaba escondido dentro del vehículo.

“Al llegar al lugar señalado por el ciudadano, los uniformados observaron a dos personas dentro de una van que, al notar la presencia de la Policía, se mostraron nerviosas e intentaron evadir el procedimiento. Al registrar el vehículo, fueron halladas 890 cajetillas de cigarrillos”, explicó el teniente coronel Luis Pardo, comandante de la Estación de Policía Rafael Uribe.

Tras el hallazgo, los dos capturados y el automotor fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto. Además, las autoridades confirmaron que uno de los detenidos presenta antecedentes por fuga de presos y hurto, lo que refuerza las sospechas sobre su participación en otros hechos delictivos ocurridos en el sur de Bogotá.

La Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para que denuncie este tipo de situaciones y colabore en la identificación de estructuras dedicadas al hurto de mercancías en la capital y los municipios vecinos.