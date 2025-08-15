Cayeron dos criminales con más de 50 ampolletas de fentanilo en Soacha: iban en taxi

En el barrio Nuevo Colón, ubicado en la comuna 4 de Cazucá, Soacha, la Policía capturó a dos hombres que transportaban más de 50 frascos de fentanilo. Este químico, extremadamente peligroso, es usado por los criminales para fabricar drogas sintéticas que luego se venden en el mercado del microtráfico en ese municipio y otras zonas de Bogotá.

El operativo se llevó a cabo en medio de una jornada de control en las calles, donde los patrulleros estaban revisando vehículos y verificando antecedentes de conductores y pasajeros. Al detener un taxi que circulaba por la zona, los policías inspeccionaron el interior y encontraron las ampolletas, las cuales estaban guardadas en un compartimiento del vehículo.

De acuerdo con la información de las autoridades, el cargamento tenía como destino diferentes sectores de Soacha, donde sería distribuido a grupos dedicados a producir sustancias ilícitas. Posteriormente, estas drogas serían comercializadas en pequeñas cantidades, lo que alimenta las redes de microtráfico que operan en el municipio y la capital del país.

Tras la captura, los dos hombres fueron llevados ante un juez, quien les ordenó detención domiciliaria mientras avanza el proceso judicial. Los dos capturados ahora serán investigados por el delito de tráfico de sustancias para la fabricación de estupefacientes.