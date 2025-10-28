En vivo
Cayó feminicida en Bogotá: abusó, golpeó y trató de quemar a su víctima una vez muerta

Los hechos ocurrieron el pasado 7 de septiembre en Bosa cuando vecinos del sector alertaron a la policía sobre un caso de violencia intrafamiliar. De acuerdo con las autoridades, el señalado, después de golpear, asfixiar y abusar de su víctima, trató de quemar una parte de la vivienda donde todo ocurrió.

Capturan a feminicida en Bogotá
Capturan a feminicida en Bogotá
Policía Nacional
Por: Nicolás Rodríguez
|
Actualizado: 28 de oct, 2025

En las últimas horas, la Policía Metropolitana de Bogotá capturó a César Augusto Urrego Jaramillo, señalado como el responsable del feminicidio de Paula Andrea Quintana, ocurrido el pasado 7 de septiembre en una vivienda de la localidad de Bosa. Según las autoridades, el hombre asfixió y golpeó a la víctima, y luego intentó incinerar la casa para borrar las evidencias del crimen.

“El resultado operativo se produce gracias a la información aportada por una fuente humana que nos permitió ubicar y capturar a este homicida. Vamos a pagar la recompensa que en su momento habíamos ofrecido. El capturado presenta anotaciones judiciales por violencia intrafamiliar, falsedad en documento privado y lesiones personales. Ahora deberá responder por los delitos de feminicidio agravado, tentativa de homicidio, acceso carnal violento y hurto calificado y agravado”, confirmó el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

La captura se realizó en la vereda La Nutria, en el municipio de Bolívar, Santander, donde el hombre se escondía en la casa de un familiar. Gracias a una llamada anónima, las autoridades lograron ubicar su paradero. El procedimiento fue legalizado ante un juez, aunque el capturado no aceptó los cargos. Pese a ello, la autoridad judicial le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

La Policía informó además que, en lo corrido de este año, en Bogotá se han capturado 17 feminicidas, lo que representa un esfuerzo constante por parte de las autoridades para combatir la violencia de género en la capital.

