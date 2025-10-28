Cayó feminicida en Bogotá: abusó, golpeó y trató de quemar a su víctima una vez muerta

En las últimas horas, la Policía Metropolitana de Bogotá capturó a César Augusto Urrego Jaramillo, señalado como el responsable del feminicidio de Paula Andrea Quintana, ocurrido el pasado 7 de septiembre en una vivienda de la localidad de Bosa. Según las autoridades, el hombre asfixió y golpeó a la víctima, y luego intentó incinerar la casa para borrar las evidencias del crimen.

“El resultado operativo se produce gracias a la información aportada por una fuente humana que nos permitió ubicar y capturar a este homicida. Vamos a pagar la recompensa que en su momento habíamos ofrecido. El capturado presenta anotaciones judiciales por violencia intrafamiliar, falsedad en documento privado y lesiones personales. Ahora deberá responder por los delitos de feminicidio agravado, tentativa de homicidio, acceso carnal violento y hurto calificado y agravado”, confirmó el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

La captura se realizó en la vereda La Nutria, en el municipio de Bolívar, Santander, donde el hombre se escondía en la casa de un familiar. Gracias a una llamada anónima, las autoridades lograron ubicar su paradero. El procedimiento fue legalizado ante un juez, aunque el capturado no aceptó los cargos. Pese a ello, la autoridad judicial le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

La Policía informó además que, en lo corrido de este año, en Bogotá se han capturado 17 feminicidas, lo que representa un esfuerzo constante por parte de las autoridades para combatir la violencia de género en la capital.