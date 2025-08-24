Ciclista denuncia que fue baleado tras reclamar a hombre en scooter en ciclorruta de Bogotá

A través de redes sociales se conoció la denuncia de un ciclista que aseguró haber sido baleado por un hombre que se desplazaba en una scooter sobre la ciclorruta de la carrera Séptima con calle 92, en Bogotá. El hecho habría ocurrido hacia las 8:10 de la noche del pasado viernes 22 de agosto.

La denuncia fue difundida por la cuenta @ColombiaOscura_ en X. “Nos reportan un caso en el que un ciclista fue baleado por reclamar a un sujeto que se desplazaba a gran velocidad en una scooter sobre la ciclorruta de la Av. 7ma con Cl 92 de Bogotá”, señala la publicación.

En uno de los videos difundidos, un testigo comenta: “Esto pasa aquí, al permitir los vehículos eléctricos (...) mírelo a él, está esposado porque sacó una pistola y le metió un pepazo al otro por venir en su patineta”.

En las imágenes se observa a un hombre con casco, esposado y rodeado por policías. El presunto agresor se justifica diciendo: “Venían hablando por los dos carriles, le eché pito y me dice: respete hijueput”*.

Otro de los videos muestra al ciclista herido en su pierna izquierda. Según se aprecia, la bala habría entrado y salido. “Todo porque pasó echando pito y la madre. Qué elegancia de man. Lo hubiera podido matar”, señala uno de sus acompañantes.

Por su parte, el ciclista afectado denuncia en cámara: “Primero me lo apuntó en el pecho y luego vino y me lo pegó. Se va para la cárcel por delincuente”. El caso generó todo tipo de comentarios en redes sociales; sin embargo, aún no se conoce un reporte oficial sobre lo sucedido ni el estado actual del detenido.