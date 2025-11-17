En vivo
Cierre de un carril en la Autopista Norte con calle 97 inicia este martes y durará un mes

El IDU adelantará obras de reforzamiento en la zona, por lo que la Secretaría de Movilidad autorizó un cierre 24 horas del carril norte – sur.

cierre de carril autopista.png
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: 17 de nov, 2025

