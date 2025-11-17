Cierre de un carril en la Autopista Norte con calle 97 inicia este martes y durará un mes

A partir de este martes 18 de noviembre se cerrará un carril de la Autopista Norte, en sentido norte–sur, a la altura de la calle 97, debido a las obras de reforzamiento que adelanta el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). El cierre operará las 24 horas del día y se extenderá por aproximadamente un mes, según confirmó la Secretaría de Movilidad. Peatones y ciclistas no tendrán afectaciones, pero los conductores deben prever demoras.

Durante este período, los vehículos particulares podrán continuar circulando por los dos carriles que quedarán habilitados en la calzada rápida, así como por los dos carriles disponibles en la calzada lenta. La medida hace parte del Plan de Manejo de Tránsito adoptado para permitir el desarrollo seguro de las obras sin frenar por completo la movilidad en este importante corredor vial.

La Secretaría informó que ni peatones ni ciclistas tendrán afectaciones, pues los andenes y la infraestructura destinada para ellos seguirán funcionando con normalidad.

Las autoridades recomiendan transitar con precaución, atender la señalización instalada en la zona de obra y seguir las indicaciones de los auxiliares de tránsito. También sugieren programar los desplazamientos y prever posibles demoras mientras avanzan los trabajos.