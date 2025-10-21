La construcción de la línea 1 del metro de Bogotá sigue avanzando. Este sistema, que contará con 30 trenes capaces de movilizar 1.800 pasajeros cada uno, continúa consolidándose como uno de los proyectos de infraestructura más importantes en la historia de la capital.

La Empresa Metro de Bogotá y el Distrito informaron sobre las nuevas intervenciones clave para su desarrollo. A partir del lunes 20 de octubre de 2025, inició la construcción de la nave central de la Estación 7, ubicada en la intersección de la avenida Carrera 68 con avenida Primero de Mayo.

Estas obras tendrán una duración aproximada de 12 meses y se realizarán de manera continua, las 24 horas del día. Actualmente, también se adelanta la construcción de las 16 estaciones que conformarán la Línea 1 del Metro.

Durante la ejecución de las obras, será necesario el cierre total de la calzada rápida en el costado occidental de la avenida Carrera 68, en sentido norte–sur, a la altura de la avenida Primero de Mayo. El tránsito en este sector será desviado hacia la calzada lenta, la cual será adecuada para garantizar la continuidad del flujo vehicular habitual.



Comienza construcción de nave central de la Estación 7 de la Línea 1 del Metro de Bogotá

Asimismo, la ciclorruta de la avenida Carrera 68 será trasladada temporalmente a la calzada mixta oriental, entre la calle 27 Sur y la transversal 53, con el fin de mantener el paso seguro para los ciclistas durante el desarrollo de la obra.

Los ciudadanos interesados en conocer más detalles sobre el avance del proyecto pueden acercarse al Punto de Atención al Ciudadano, ubicado en la calle 26 Sur No. 68I–12/18, donde se brinda información sobre cronogramas, avances y rutas alternas durante la intervención.