Galán reveló fecha de entrega de obra que estaba al 0% y conectará el metro con TransMilenio

Una de las intersecciones más caóticas de Bogotá finalmente ve la luz al final del túnel. De acuerdo con lo revelado por el alcalde Carlos Fernando Galán, se trata de 'El Pulpo' de la carrera 68 con la avenida Primero de Mayo, una megaobra que conectará la primera línea del metro con TransMilenio, el SITP, los ciclistas y los vehículos particulares. De esta manera, este punto clave para la movilidad del suroccidente, pasó de estar en un 0% a superar el 30% de ejecución en menos de un año, luego de haber sido recibido detenido al inicio de la actual administración.



El Pulpo conectará metro, TransMilenio y ciclistas en el suroccidente de Bogotá

La unión de las obras conocidas como 'El Pulpo' no será únicamente una conexión vial, sino un complejo sistema de túneles, puentes y accesos que permitirán la articulación entre la Línea 1 del Metro y la troncal de TransMilenio por la avenida 68, que actualmente alcanza un avance del 71%. Además, facilitará la integración con el SITP, las ciclovías y las rutas vehiculares, optimizando así el tránsito en una de las zonas más congestionadas de la capital.

Durante una visita técnica, el alcalde Galán inspeccionó los avances en las taquillas y en los túneles de ingreso a TransMilenio en el costado nororiental, así como en la zona donde se levantará la futura estación 7 del metro, paralela a la avenida Primero de Mayo.

El alcalde Carlos Fernando Galán anunció que importante tramo de la calle 16 se habilitó. Fotos tomadas del IDU.

Según explicó el mandatario, esta estación beneficiará barrios como Ciudad Montes y El Tejar, y estará integrada con la estación de TransMilenio Primero de Mayo. Además, el sector cuenta con centros empresariales como la sede sur de la Cámara de Comercio de Bogotá, lo que convierte al proyecto en un punto estratégico tanto para la movilidad como para la actividad económica de la zona.



El año anterior ya fue entregado el puente norte de la Primero de Mayo con carrera 68, que actualmente opera en ambos sentidos. Por el centro de esta estructura pasará el viaducto del metro, cuyas columnas ya están instaladas. Por su parte, el puente sur será complementado con una red de acceso peatonal y ciclorrutas.



Galán anuncia la fecha de entrega del Pulpo ¿Cuándo estará listo?

Aunque el alcalde reconoció los desafíos técnicos y legales que han frenado la ejecución, como la reubicación de redes y la compra de predios, aseguró que su administración ha logrado destrabar estos procesos y que 'El Pulpo' será entregado en dos años, es decir, en 2027.

“Esta obra va a mejorar la movilidad en Tunjuelito, Kennedy y Puente Aranda, y conectará directamente con la línea 1 del metro de Bogotá. Estamos construyendo la ciudad más moderna y conectada”, afirmó Galán durante su recorrido.

El anuncio renueva las expectativas de los ciudadanos, especialmente de quienes a diario enfrentan los trancones en ese sector. Si los plazos se cumplen, en 2027 los bogotanos podrían estrenar una conexión multimodal que transformará la movilidad del suroccidente y acercará a la capital al sueño de ver el metro y TransMilenio operando en conjunto.