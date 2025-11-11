En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Armando Benedetti
Bombardeos contra disidencias
Taxistas ebrio
Jaime Esteban Moreno
Daniel Quintero

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Conductor arrolló a varios motociclistas en Kennedy, Bogotá; comunidad atacó el vehículo

Conductor arrolló a varios motociclistas en Kennedy, Bogotá; comunidad atacó el vehículo

Las autoridades adelantan las investigaciones para determinar si el hombre estaba bajo los efectos del alcohol. Se desconoce el número de lesionados.

Publicidad

Publicidad

Publicidad