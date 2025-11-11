Conductor arrolló a varios motociclistas en Kennedy, Bogotá; comunidad atacó el vehículo

Un grave atropellamiento masivo se registró en la noche de este martes en el barrio Tabakú, localidad de Kennedy, al sur de Bogotá. De acuerdo con los primeros reportes, un hombre en aparente estado de embriaguez arrolló a varios motociclistas mientras conducía una camioneta, dejando varios heridos.

Según testigos, tras el impacto, el conductor perdió el control del vehículo y terminó estrellándose contra una caseta de comidas. Pese a la gravedad del hecho, el hombre intentó huir del lugar, pero fue interceptado por la comunidad en el sector de Castilla, cerca al Tintal, donde su vehículo fue atacado por ciudadanos indignados ante lo ocurrido.

Al lugar llegó la Policía de Tránsito y ambulancias para atender a las víctimas y trasladaron a los heridos a centros asistenciales cercanos. Mientras tanto, las autoridades adelantan las labores correspondientes para esclarecer lo sucedido, incluyendo las recopilación de videos de cámaras de seguridad.

Por su puesto, este hecho se suma a la tragedia que ocasionó un taxista en estado de embriaguez al embestir a once personas el sábado 8 de noviembre en el barrio Santa Rita, en la localidad de San Cristóbal, que ya cobró la vida de una menor de 15 años, mientras su hermanito sigue hospitalizado.



Las autoridades realizan un llamado para ser responsables al momento de manejar un vehículo y bajo ninguna circunstancia hacerlo bajo los efectos del alcohol.