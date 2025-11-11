En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Armando Benedetti
Bombardeos contra disidencias
Taxistas ebrio
Jaime Esteban Moreno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Explosión en Kennedy deja al menos un muerto en Bogotá: esto se sabe

Explosión en Kennedy deja al menos un muerto en Bogotá: esto se sabe

De acuerdo con el informe preliminar, otra persona también resultó lesionada.

Publicidad

Publicidad

Publicidad