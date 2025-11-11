Explosión en Kennedy deja al menos un muerto en Bogotá: esto se sabe

Una persona muerta y una herida dejó una explosión en en localidad de Kennedy en la noche de este martes, 11 de noviembre, en Bogotá. Este hecho se registró en la Avenida Américas con Avenida Ciudad de Cali cerca de Tintal.

Las autoridades inspeccionan la zona lo que ha generado cierres y problemas en la movilidad y TransMilenio. Por eso, se le pide a los conductores tomar vías alternas para llegar a sus destinos.



¿Quiénes fueron los afectados?

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía Metropolitana de Bogotá, la primera hipótesis que se maneja sobre lo sucedido es que, al parecer, dos habitantes de calle estarían manipulando una granada debajo de un puente y se les activó.

Granada de fragmentación X: @PoliciaBogota

Uno de ellos falleció cuando estaba siendo trasladado al Hospital de Kennedy, mientras el otro está herido

En desarrollo...

