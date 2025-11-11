Joven despertó del coma tras accidente, reveló la verdad sobre su novia y falleció horas después

El trágico caso de Daniel Waterman, un joven de 22 años del condado de Flagler, Florida, ha conmocionado a la opinión pública en Estados Unidos. El pasado 8 de octubre, Waterman murió a causa de las graves lesiones que sufrió en un accidente ocurrido durante el fin de semana del Super Bowl, en febrero de 2025.

De acuerdo con información de Fox News, el joven viajaba como pasajero en el vehículo que conducía su novia, Leigha Mumby, de 24 años. Según el reporte policial, el automóvil se estrelló contra un árbol, dejando a Waterman con heridas críticas que lo mantuvieron en coma durante varios meses. En cambio, Mumby, que se encontraba embarazada en ese momento, sufrió lesiones menores y tanto ella como su bebé lograron sobrevivir.

Lo más sorprendente del caso surgió cuando Daniel Waterman despertó del coma y ofreció su testimonio a las autoridades desde su cama de hospital. Según declaró su madre, el joven aseguró que el accidente no fue ocasional, sino provocado. “Recibirás lo que te mereces”, habría dicho Mumby antes de impactar el vehículo, según el relato de Daniel.

El testimonio de Waterman señala que ambos discutieron minutos antes del choque, luego de que la mujer viera un mensaje de otra persona en el teléfono del joven. La Fiscalía del condado de Flagler actualizó recientemente los cargos en contra de Mumby, que inicialmente enfrentaba acusaciones por conducción temeraria y agresión agravada, para imputarle ahora homicidio vehicular.



Daniel Waterman Foto: redes sociales

Mumby fue arrestada en julio, se declaró inocente y posteriormente obtuvo la libertad tras pagar una fianza de 150.000 dólares. El abogado de la familia Waterman aseguró al medio FOX35 Orlando que existen pruebas que demostrarían que la mujer no frenó antes del impacto, sino que aceleró el automóvil.

Daniel Waterman no logró recuperarse completamente de sus heridas, entre las que se incluían fracturas en el cuello, la espalda, la clavícula, ambas caderas, una pierna y un tobillo. En vida, había creado una campaña en GoFundMe donde expresó su emoción por convertirse en padre, sin imaginar que su historia tendría un desenlace tan trágico.