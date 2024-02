Conductor del Sitp se llevó de ‘paseo’ a colados y quedó en video: “los voy a dejar en un CAI”

Michael Armando Andrade, un conductor de Sitp, contó que detuvo el bus en un paradero cercano al centro comercial Gran Estación en Bogotá y allí una pareja de jóvenes se subió, como cualquier otro usuario; sin embargo, solo pagaron un pasaje, por lo que terminaron colándose en el sistema.

De acuerdo con el conductor, una vez vio a la pareja, que iba muy bien vestida, dentro del bus, les hizo el reclamo para que pagaran el pasaje completo; sin embargo, la única respuesta que recibió de estas personas fueron risas. Cuadras más adelante, cuando los colados quisieron bajarse, el conductor se negó a abrirles la puerta para darles una lección.

“Se roban el pasaje y toca abrirles donde ellos quieren. Se los dije que me iba a dar risa más adelante. Allí en el CAI de la Policía los bajo, tranquilos”, le dijo el conductor a la pareja de colados en el bus, mientras de parte de ellos recibía malas palabras y exigencias para que los dejara bajar del bus.

Cuando el conductor del bus se negó a abrirles la puerta para que se bajaran, el hombre sacó su celular y lo empezó a grabar amenazando con que iba a subir el video a redes sociales, por lo que el operador del bus hizo exactamente lo mismo, empezó a grabarlos.

Publicidad

“Ruegue que no vea un policía de aquí para arriba porque lo hago bajar ¿No paga el pasaje y me está exigiendo? Pague el pasaje y yo con mucho gusto lo dejo donde usted solicita, pero a las malas no porque yo no soy empleado suyo”, dijo el joven conductor del bus.