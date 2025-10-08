Contraloría halla irregularidades por $2.274 millones en mantenimiento de videovigilancia

La Contraloría de Bogotá reveló nuevos hallazgos fiscales por más de $2.274 millones en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, tras detectar irregularidades en pagos realizados para el mantenimiento del sistema de videovigilancia de la ciudad.

Según el ente de control, durante una auditoría financiera, de gestión y resultados, se identificaron inconsistencias en la ejecución del contrato SCJ-1816 de 2023, suscrito para la prestación de servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y soporte técnico del sistema de cámaras de seguridad de Bogotá.

La investigación evidenció que, en al menos 1.034 visitas de mantenimiento correctivo realizadas en 2024, el contratista encargado no solucionó directamente los daños, sino que los remitió a terceros, como Enel Codensa o la ETB, para que resolvieran los inconvenientes técnicos. A pesar de ello, el contratista facturó los servicios como si los hubiera ejecutado completamente, y la supervisión del contrato desde la Secretaría avaló los pagos.

De acuerdo con el anexo 6 del contrato, los daños que son trasladados a terceros no pueden ser facturados por el contratista, pues se considera que el servicio no fue efectivamente prestado. Sin embargo, el ente de control determinó que se pagaron estos montos de manera indebida, configurando así los hallazgos fiscales.



El contralor de Bogotá, Julián Mauricio Ruiz, informó que el caso fue remitido a la Dirección de Responsabilidad Fiscal de la entidad para establecer los responsables y recuperar los recursos públicos comprometidos.

“Este proceso será priorizado porque se trata de recursos destinados a la seguridad, que tanto se necesitan y nos duelen a todos los bogotanos”, enfatizó Ruiz.