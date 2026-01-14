Contraloría halla presunto detrimento por $11.000 millones en educación de Bogotá

La Contraloría General de la República detectó hallazgos fiscales por cerca de $11.000 millones tras una auditoría de cumplimiento realizada a los recursos del sector educación en Bogotá durante la vigencia 2024. La revisión incluyó el uso de dineros del Sistema General de Participaciones (SGP), el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y varios proyectos de infraestructura educativa del Distrito.

El hallazgo de mayor cuantía corresponde a la construcción del Colegio Boitá, en la localidad de Kennedy, donde el ente de control identificó un presunto detrimento patrimonial por $9.032 millones. Según la Contraloría, se presentaron errores e incumplimientos en el contrato de consultoría, así como deficiencias en la interventoría y supervisión de la obra, lo que derivó en ítems no previstos, mayores cantidades de obra y sobrecostos. De ese total, $7.806 millones estarían asociados a sobrecostos por ejecución, mientras que $1.226 millones corresponderían al incumplimiento de obligaciones contractuales.

Blu Radio. Dinero //Foto: referencia

Otro de los hallazgos relevantes se registró en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE). La auditoría estableció un presunto detrimento por $1.863 millones, debido a que el operador Compensar habría prestado el servicio con menos personal operativo del estipulado y pagado contractualmente por la Secretaría de Educación Distrital. La Contraloría señaló fallas en la interventoría y en el seguimiento al cumplimiento del servicio, lo que permitió que se facturara talento humano que no habría sido empleado.

En cuanto a otros proyectos, el ente de control revisó la construcción del Colegio Procables, en la localidad de Fontibón, donde se identificaron pagos superiores a lo efectivamente ejecutado y deterioro prematuro en algunas estructuras. No obstante, durante el proceso auditor, la Secretaría de Educación Distrital ajustó el acta final de obra, lo que permitió un beneficio de auditoría por más de $388 millones, al descontar los valores observados.



BLU Radio // Contraloría // Foto: Contraloría General de la Nación

Finalmente, la Contraloría advirtió riesgos fiscales en el proyecto de construcción del Centro de Alto Rendimiento a cargo del IDRD, ubicado en Kennedy, con una inversión comprometida superior a $158.000 millones. El informe señala retrasos significativos, incumplimientos en el cronograma y falta de gestión administrativa, situación que pone en riesgo la inversión y la culminación del proyecto, por lo que se anunció un seguimiento permanente hasta su finalización.