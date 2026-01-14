En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Pasaje Transmilenio
Angie Rodríguez
Presos políticos Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Contraloría halla presunto detrimento por $11.000 millones en educación de Bogotá

Contraloría halla presunto detrimento por $11.000 millones en educación de Bogotá

El mayor detrimento estaría en la construcción del Colegio Boitá, con presuntos sobrecostos por $9.032 millones, seguido de irregularidades en el PAE por $1.863 millones. También se advirtieron riesgos fiscales en otros proyectos, por lo que el ente de control anunció seguimiento permanente.

Jardines infantiles y colegios advierten despidos y cierres por aumento del salario mínimo
Jardines infantiles y colegios advierten despidos y cierres por aumento del salario mínimo
Foto: ImageFx
Por: Nicolás Rodríguez
|
Actualizado: 14 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad