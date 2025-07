Crece la violencia intrafamiliar contra hombres en Bogotá, según Secretaría de Seguridad

En abril de 2025, el concejal Julián Sastoque presentó cifras preocupantes en materia de violencia intrafamiliar en Bogotá, pues, según datos de la Policía Nacional, hubo un aumento de casos de hasta un 23.6 %; es decir, que la tendencia apuntó que a agosto esto pudo empeorar.

Pero si bien se tiene un pensamiento social de que las principales víctimas en estos son mujeres y/o niños, lo cierto es que, según la Secretaría de Seguridad, ha comenzado a crecer el número de hombres afectados por violencia intrafamiliar.



Aumenta la violencia intrafamiliar contra hombres en Bogotá

De acuerdo con un informe de Noticias Caracol, dos de cada diez denuncian involucran a hombres como víctimas por parte de mujeres, quienes también son agresoras en algunos hogares de la capital del país.

“Siempre me decía groserías y, obviamente, me pagaba. Esa vanidad de hombre, a uno le daba pena decir que mi esposa me pegaba, entonces uno no hacía la denuncia (…) Existe la Secretaría de la Mujer y la comunidad diversa, pero no la de hombre. Y cuando un hombre agrede a una mujer ya le incrementan la pena, pero una mujer puede descargar una piedra a un hombre y no pasa nada”, narró una víctima.

Violencia intrafamiliar contra hombres // Foto: ImageFX

Las cifras de violencia intrafamiliar en Bogotá

De enero a julio, se han recibido un total de 23.430 denuncias en Bogotá de casos de violencia en casa, de las cuales el 26.4 % son hechas por hombres, es decir, un total de 6.193.



¿Qué hacer si como hombre es víctima de violencia?

Según la abogada Alexandra Pardo, si ella lo agrede y comienza a amenazarlo, debe asistir a una comisaria de Familia para ser atendido, allí, se le podrá brindar una medida de protección vigente bajo la ley.

“Los hombres son duramente castigados en materia penal, ya que existen unas leyes en enfoque de género”, indicó otro abogado. Además, si bien existe la línea purpura en Bogotá, también existe Calma 106 para que las víctimas masculinas también pongan sus denuncias.