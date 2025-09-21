Cuatro delincuentes intimidaron a una mujer con un taser y armas blancas para robarle su carro

Un plan candado de la Policía Metropolitana de Bogotá permitió la captura de cuatro personas y la recuperación de un vehículo que había sido robado minutos antes en la localidad de Kennedy.

La víctima, una mujer, denunció que fue amenazada con armas cortopunzantes y un dispositivo de descargas eléctricas para despojarla de su carro. Gracias al aviso oportuno, las autoridades activaron un operativo de cierre que permitió ubicar el automotor en el sector de La Favorita, en Los Mártires.

“Dentro del vehículo fueron sorprendidos tres hombres y una mujer, quienes fueron reconocidos por la víctima como los responsables del hurto. Estas personas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto, y el automotor recuperado fue entregado a su propietario”, explicó la Teniente Coronel Elizabeth Erazo Benavides, Oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana.



La institución resaltó que, en lo corrido del año 2025, se han realizado más de 26.800 capturas por diferentes delitos y se han incautado 137.000 armas cortopunzantes, como parte de las acciones estratégicas para reforzar la seguridad ciudadana en la capital.