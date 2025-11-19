En vivo
Cundinamarca hace práctica ilegal para quedarse con impuestos de bogotanos: concejal David Quintero

La práctica ilegal denunciada por el concejal Quintero inicia con la matrícula de vehículos en municipios de La Sabana, donde los costos iniciales son más baratos. Posteriormente, Cundinamarca otorga descuentos anuales que inicialmente alcanzan el 50% y luego el 20% sobre el impuesto vehicular.

