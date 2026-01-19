Después de 12 años sin funcionamiento, fue reabierto el CAI de la Calle 80 en Bogotá

Después de más de 12 años sin operar, el Centro de Atención Inmediata (CAI) de la Calle 80 volvió a funcionar en la localidad de Engativá, al noroccidente de Bogotá. La reapertura de este espacio, ubicado en el barrio El Cortijo, busca reforzar la seguridad en uno de los corredores viales más estratégicos de la ciudad.

El CAI, localizado en la calle 80 con carrera 116A, fue entregado renovado y dotado en un acto encabezado por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, junto al secretario distrital de Seguridad, César Restrepo, y altos mandos de la Policía Nacional y de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Desde este punto se atenderán, principalmente, los barrios El Cortijo, Gran Granada y Ciudadela Colsubsidio, además de zonas aledañas hasta el sector conocido como Puente de Guadua, una de las principales entradas y salidas de la ciudad.

"Hoy ponemos en funcionamiento el CAI El Cortijo, que fortalecerá la seguridad en el corredor estratégico de la Calle 80 y barrios como El Cortijo, Ciudadela y Gran Granada. Entregamos 18 motos, 9 operarán desde este CAI, permitiendo crear tres cuadrantes para mejorar la atención… pic.twitter.com/6oC080dEqn — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) January 19, 2026

Según las autoridades, la reactivación del CAI responde a la necesidad de fortalecer la presencia institucional en una zona clave para la movilidad regional, donde confluyen rutas hacia municipios de la Sabana y donde, durante años, la atención policial dependía de unidades desplazadas desde otros sectores de la ciudad.



El alcalde Galán explicó que esta reapertura se da en medio de un proceso de recuperación de capacidades en seguridad, tras una reducción en la inversión registrada entre 2021 y 2023. “Este es un ejemplo del esfuerzo que se está haciendo para fortalecer las capacidades de la Policía y mejorar la atención a la ciudadanía en puntos estratégicos de Bogotá”, señaló el mandatario.

El brigadier general Wharlinton Iván Gualdrón, jefe nacional del Servicio de la Policía, indicó que la inversión para poner en funcionamiento el CAI fue de 289 millones de pesos. Aseguró que la infraestructura no solo representa un espacio físico, sino un refuerzo al compromiso institucional con la protección y el acompañamiento permanente a la comunidad.

Desde el punto de vista operativo, el CAI contará con 21 policías y 18 motocicletas para patrullajes permanentes. De estas, nueve operarán directamente desde el CAI para conformar tres cuadrantes.

Publicidad

Las patrullas motorizadas operarán las 24 horas del día, distribuidas en tres zonas de atención previamente definidas. Además, está prevista la entrega de ocho motocicletas adicionales, con el objetivo de completar 26 vehículos durante 2026.

Después de 12 años sin funcionamiento, fue reabierto el CAI de la Calle 80 en Bogotá

El secretario distrital de Seguridad, César Restrepo, explicó que la habilitación del CAI hace parte de una estrategia más amplia. Según dijo, la entrada en funcionamiento de nuevas zonas de atención permitirá liberar capacidades operativas que antes se destinaban a este corredor, para reforzar otros puntos de la ciudad. “No se trata solo de destinar recursos, sino de reorganizar y fortalecer la estrategia de seguridad en el noroccidente de Bogotá”, afirmó.

Las autoridades estiman que cerca de 10.300 personas residentes en sectores como El Cortijo, Villas de Granada y la zona del PTAR Salitre se beneficiarán de una mayor presencia policial, patrullajes preventivos y acompañamiento a familias, comerciantes y usuarios frecuentes de la Calle 80.