Después de 12 años sin funcionamiento, fue reabierto el CAI de la Calle 80 en Bogotá

Después de 12 años sin funcionamiento, fue reabierto el CAI de la Calle 80 en Bogotá

Tras más de una década cerrado, el CAI de la Calle 80 vuelve a operar en Engativá con una dotación de 21 policías y 18 motocicletas para realizar patrullajes permanentes.

